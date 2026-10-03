Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué vivió una tarde de caos y emergencia este viernes 2 de octubre, cuando una fuerte tormenta alteró seriamente la vida de miles de habitantes en la capital del Tolima. Según reportes recogidos por El Nuevo Día y declaraciones de autoridades municipales, el intenso aguacero provocó inundaciones, caída de árboles, daños en infraestructura eléctrica y complicaciones tanto en la movilidad como en el funcionamiento de servicios esenciales. La emergencia se extendió a múltiples zonas de la ciudad, obligando a la intervención de organismos de atención de emergencias y entidades públicas.

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Los efectos de la tormenta comenzaron a sentirse rápidamente, con inundaciones que alcanzaron barrios residenciales y puntos neurálgicos para la movilidad, como evidencian los incidentes en la carrera Quinta y las avenidas Guabinal y Ambalá. La caída de árboles interrumpió el tránsito en varias calles, y la afectación más crítica se produjo cuando múltiples barrios, entre ellos San Diego, Alaska, Santa Bárbara, 7 de Agosto y Belén, sufrieron cortes de energía, según datos confirmados por Celsia. La empresa —en coordinación con la Alcaldía de Ibagué, la Oficina de Gestión del Riesgo y otros equipos municipales— desplegó técnicos y operadores para identificar los daños y trabajar en la restauración del servicio, alertando que el restablecimiento tardaría varias horas.

Los problemas se agravaron con la suspensión del funcionamiento de semáforos, lo cual generó grandes trancones y riesgos de accidentes. En respuesta, agentes de la Secretaría de Movilidad asumieron el control directo de las intersecciones afectadas para controlar el caos vehicular.

El escenario deportivo más importante de la ciudad, el estadio Manuel Murillo Toro, también resultó afectado. El fuerte viento y la lluvia provocaron la caída de vallas publicitarias y el desprendimiento de sillas en la tribuna oriental. Por su parte, el Teatro Tolima debió ser evacuado durante una ceremonia de graduación, mostrando que la emergencia alcanzó también espacios culturales.

Situaciones puntuales en el barrio Independiente incluyeron la caída de un muro de vivienda, lo que obligó a una inspección de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL). Según Roberto Santofimio, gerente del IBAL, se identificaron problemas en el sistema de alcantarillado que requerirán la ampliación de pasacalles, construcción de sumideros y reposición de tramos afectados, todo con la intención de mejorar la capacidad de evacuación de aguas lluvias.

En la comuna 7, el barrio Álamos enfrentó un daño en la red matriz del acueducto, aunque la empresa IBAL confirmó que las bocatomas no se vieron impactadas, asegurando así el suministro de agua potable. El balance final de esta jornada dejó en evidencia los desafíos que afronta Ibagué para responder a las emergencias causadas por fenómenos climáticos extremos, afectando desde servicios básicos hasta espacios fundamentales para la vida comunitaria.

¿Qué barrios de Ibagué sufrieron más afectaciones por la tormenta?

De acuerdo con la información proporcionada por Celsia y las autoridades municipales, los barrios San Diego, Alaska, Santa Bárbara, 7 de Agosto y Belén, así como las zonas cercanas a las subestaciones Brisas, Papayo y San Jorge, se vieron especialmente afectados por la suspensión del servicio de energía y los daños generados por el paso de la tormenta.

¿Qué acciones tomó la Alcaldía de Ibagué para atender la emergencia por lluvias?

La Alcaldía de Ibagué, junto con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), la Oficina de Gestión del Riesgo y empresas como Celsia, desplegó equipos técnicos y operativos para atender las emergencias en el terreno, reguló la movilidad por medio de agentes de tránsito y promovió trabajos de inspección y reparación en las redes de acueducto, alcantarillado y energía, buscando restablecer los servicios afectados y prevenir nuevas emergencias asociadas al clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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