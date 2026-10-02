Por: El Espectador

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha decidido modificar el horario del reversible en la carrera Séptima, una medida que busca mejorar la salida de conductores hacia el norte de la ciudad. De acuerdo con información oficial, este sábado 3 de octubre la prueba piloto del reversible comenzará a las 7:30 a. m. y se mantendrá activa hasta la 1:00 p. m., ampliando así la franja horaria habitual. El tramo específico donde opera esta estrategia comprende desde la calle 193 hasta la 245, habilitando dos carriles en sentido sur-norte para facilitar el flujo vehicular que sale de la capital.

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Esta decisión responde a los resultados obtenidos en la primera jornada de la prueba piloto, en la cual, según declaraciones de Jhon González, subsecretario Distrital de Movilidad, se identificó la necesidad de extender el horario con el fin de facilitar los desplazamientos de quienes salen hacia el norte en las mañanas de los sábados. Datos proporcionados por la misma Secretaría revelan que aproximadamente 5.300 vehículos optan por la Autopista Norte durante ese periodo, por lo que la implementación del reversible en la carrera Séptima ofrece una alternativa para distribuir mejor el tráfico y evitar congestiones.

Durante el tiempo de operación del reversible, el tramo de la carrera Séptima entre las calles 193 y 245 estará debidamente señalizado y contará con la presencia de agentes de tránsito y del Grupo Guía, encargados de orientar a los conductores. Como medida adicional de control del flujo vehicular, las autoridades podrán cerrar temporalmente el retorno en la calle 200 si el volumen de automóviles lo amerita. Quienes ingresen a Bogotá desde el norte y requieran dirigirse a la carrera Séptima recibirán la recomendación de usar la Autopista Norte hasta la calle 183 y tomar desde allí la vía al oriente.

Dentro de las modificaciones temporales también se contempla un cambio en el recorrido de la ruta de transporte público rural 18-14 Torca–Tibabita, que durante el horario de la medida transitará por la calle 187 en el costado occidental de la Autopista Norte, siguiendo luego hacia la calle 183, carrera Séptima y finalmente retornando a la Autopista Norte a la altura de la calle 245. Según la Secretaría de Movilidad, el comportamiento del tráfico durante estas jornadas seguirá bajo evaluación para definir si el reversible se mantendrá de manera permanente o requerirá nuevos ajustes.

¿Cómo afecta el horario del reversible en la carrera Séptima a los conductores que salen de Bogotá?

El nuevo horario del reversible, de 7:30 a. m. a 1:00 p. m., permite que más conductores tengan la opción de usar la carrera Séptima para salir hacia el norte, aliviando la congestión en la Autopista Norte y facilitando la movilidad durante las mañanas de los sábados, según la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad.

¿Qué cambios tiene la ruta 18-14 Torca–Tibabita durante la aplicación del reversible en la carrera Séptima?

Durante el horario en que opera el reversible, la ruta 18-14 Torca–Tibabita modifica su recorrido temporalmente: toma la calle 187 por la Autopista Norte, sigue al sur hasta la calle 183, luego al oriente hasta la carrera Séptima, avanza al norte hasta la calle 245 y finalmente retorna a la Autopista Norte, adaptándose a las nuevas restricciones y desvíos planificados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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