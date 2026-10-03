Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La desaparición de Andrés Felipe Cruz Varón en Ibagué, ocurrida el pasado 28 de agosto, completa ya 36 días sin que sus familiares logren obtener información clara sobre su paradero. Este joven, de 27 años, fue visto por última vez en el sector de El Salado durante la madrugada, poco después de llegar a la ciudad proveniente de San Bernardo.

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La falta de noticias ha mantenido a la familia en una constante búsqueda. Según confirmaron los parientes, Andrés estuvo primero con sus hermanas y varias personas en la zona entre La Ceiba y Portales del Norte, donde compartieron bebidas alcohólicas y luego continuaron reunidos en un bar del sector. Posteriormente, la información señala que Andrés habría salido de El Salado en un taxi, dato que ha generado nuevas preguntas, ya que sus familiares buscan precisar si realmente tomó este servicio, quién era el conductor y cuál fue el trayecto exacto realizado.

Uno de los elementos que más preocupa al círculo cercano del joven es que la motocicleta Eco 100C, con placas UMR 75G, que él conducía, tampoco ha sido hallada. Este detalle podría ser clave para reconstruir los últimos movimientos antes de perderse su rastro. A lo anterior se suma que, de acuerdo con la verificación de la familia, la última actividad de WhatsApp en el celular de Andrés se registró al día siguiente de su desaparición, el 29 de agosto a las 5:46 de la tarde. Desde ese momento, el aparato no volvió a conectarse y ningún intento de comunicación ha dado resultado.

Diana Marcela Ardila, tía de Andrés, ha sido quien reclama con mayor insistencia que se verifiquen todas las versiones conocidas hasta ahora y se revise cualquier pista que ayude a esclarecer lo que ocurrió. Las redes sociales y los números de contacto siguen circulando para cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso.

Andrés Felipe, oriundo de San Bernardo, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tres estrellas tatuadas en el pecho y el nombre “Sandra” en el brazo izquierdo. Su caso es un llamado a la solidaridad de la comunidad, mientras su familia pide no detener la búsqueda ni la cooperación ciudadana para ayudar a resolver una desaparición que, por ahora, sigue sin respuesta.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Andrés Felipe Cruz Varón en Ibagué?

Andrés Felipe Cruz Varón fue visto por última vez el 28 de agosto en el sector de El Salado, Ibagué, donde estuvo con familiares y amigos. Tras salir en un taxi, su paradero y el de su motocicleta no han podido ser identificados. Su última actividad de WhatsApp fue registrada el 29 de agosto y, desde entonces, la familia no ha logrado contactarlo, de acuerdo con información difundida por sus allegados.

¿Cómo pueden las personas ayudar en la búsqueda de Andrés Felipe Cruz Varón?

La familia de Andrés ha solicitado la ayuda de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permita encontrarlo. Han divulgado sus datos personales y números de contacto, pidiendo que quienes tengan información se comuniquen a los teléfonos 320 244 5400, 320 383 8426 o 322 987 3214. Además, continúan compartiendo su fotografía en redes sociales como parte del esfuerzo por esclarecer su paradero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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