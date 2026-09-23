Por: El Espectador

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Cuatro individuos que se hacían pasar por integrantes de la Segunda Marquetalia, una facción surgida tras la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), han sido capturados gracias a la rápida reacción de las víctimas y la labor coordinada entre las autoridades y el Gaula Bogotá, grupo élite contra la extorsión y el secuestro. Según información suministrada por la Policía e identificada por El Espectador, el accionar de estos sujetos consistía en contactar a comerciantes mediante WhatsApp, enviando mensajes intimidantes. En estos textos manifestaban conocer la rutina diaria de sus víctimas y les exigían un “impuesto de guerra” para respetar sus vidas.

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Las investigaciones revelaron que esta banda, conocida como Los Rebeldes, se dedicaba a extorsionar no solo a comerciantes en Bogotá, sino también en municipios de Cundinamarca y Tolima. La Policía, tras varias semanas de seguimiento, ejecutó la operación Pegaso en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Durante el operativo detuvieron a cuatro personas, identificadas bajo los alias de Augusto, Montoya, Martha y Johana. En el procedimiento incautaron siete teléfonos móviles y más de 9 millones de pesos en efectivo, al tiempo que lograron recolectar pruebas clave para el proceso judicial.

La organización seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, centrándose en comerciantes con alto poder adquisitivo, a quienes luego exigían entre 200 y 500 millones de pesos. De acuerdo con la Policía, Los Rebeldes habrían amasado cerca de 500 millones de pesos mensuales durante la última década y están asociados a, por lo menos, 35 episodios de extorsión. Dentro de la estructura, alias Augusto es señalado como jefe, con antecedentes en el Frente 27 Isaías Pardo de las Farc, donde tendría experiencia logística y en reclutamiento. Alias Martha también habría hecho parte de ese frente, mientras que Montoya coordinaba las operaciones y Johana, junto con Martha, se encargaba de vigilar e identificar a las víctimas y recoger el dinero de las extorsiones.

Las autoridades investigan ahora la posible implicación de Los Rebeldes en invasiones ilegales de terrenos en Cundinamarca y Meta, donde, según la Policía, habrían intimidado a comunidades vulnerables para apoderarse de predios, provocando desplazamientos forzados. Igualmente, se les vincula con el asesinato de un líder social en Girardot (Cundinamarca) el 8 de agosto de 2024 y con la muerte de dos de sus propios integrantes, quienes presuntamente planeaban colaborar con la Fiscalía. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro capturados cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, y tres de los acusados fueron enviados a centros carcelarios.

La Policía insta a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de amenaza o solicitud de dinero comunicándose con la línea 165 del Gaula o la Línea de Emergencias 123.

¿Cómo operaba la banda Los Rebeldes para extorsionar comerciantes en Bogotá y Cundinamarca?

De acuerdo con las autoridades citadas por El Espectador, Los Rebeldes perfilaban previamente a comerciantes con buena capacidad económica, luego los contactaban por WhatsApp, asegurando pertenecer a un grupo criminal y afirmando conocer detalles de sus vidas. Les exigían sumas de hasta 500 millones de pesos bajo amenazas directas, lo que les habría permitido recaudar importantes sumas mensuales.

¿Qué delitos se les imputaron a los integrantes de Los Rebeldes tras su captura?

Según la información de la Fiscalía y la Policía, los cuatro capturados enfrentan cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, y tres de ellos fueron enviados a un establecimiento carcelario mientras que la situación judicial del cuarto aún no ha sido informada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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