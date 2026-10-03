El presidente Abelardo De La Espriella entregó un nuevo balance de las operaciones de seguridad adelantadas por la Fuerza Pública en diferentes regiones del país, con resultados contra estructuras vinculadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos.

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(Ver también: Nuevo sacudón en gabinete de De la Espriella: ya se conocen varios nombramientos importantes)

Uno de los hechos destacados ocurrió en el suroeste de Antioquia, donde fue abatido Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias ‘Terry’ o ‘Keiner’, señalado por las autoridades como cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. El operativo se desarrolló en Jericó y, según el Ejército, también dejó otros dos integrantes de esa estructura muertos en medio de un combate.

De acuerdo con el mandatario, alias ‘Terry’ estaba relacionado con actividades de narcotráfico, extorsiones y desplazamientos forzados en municipios como Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Las autoridades señalaron que la operación afecta la capacidad financiera y operativa de esa organización en el suroeste antioqueño.

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¡BALANCE DIARIO: GOLPES AL CRIMEN Y A SUS FINANZAS! En las últimas 24 horas, nuestra Fuerza Pública logró 55 capturas, incautó 1.011 kilos de cocaína y 24 armas de fuego, y afectó 7 laboratorios de narcóticos. En Jericó, Antioquia, fue dado de baja alias “Terry”, cabecilla del… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 3, 2026

En el balance correspondiente a las últimas 24 horas, el Gobierno reportó 61 capturas y tres sometimientos, además de la incautación de 2.860 kilos de cocaína. De esa cantidad, 862 kilos fueron decomisados en Valencia, España, dentro de un contenedor procedente de Buenaventura. También fueron afectados tres laboratorios para el procesamiento de drogas.

El reporte incluyó acciones contra estructuras criminales en Antioquia y Chocó. Según Presidencia, 11 integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en esos departamentos, mientras que otros 18 presuntos integrantes de las bandas conocidas como ‘El Mesa’ y ‘La Miel’ fueron detenidos en Antioquia. También se informó sobre la intervención de cuatro unidades de producción minera ilegal, dos dragas y seis motores.

A estos resultados se sumó un operativo en El Charco, Nariño, donde la Armada y el Ejército reportaron la muerte de un presunto integrante de la estructura 30 de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. En la operación fueron recuperados 675 millones de pesos en efectivo, una embarcación con motor y municiones. La identidad del fallecido estaba en proceso de verificación.

El Gobierno también se refirió al ataque con drones ocurrido en zona rural de Neiva, Huila, en el que murió el soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana y otro militar resultó herido. El Ejército informó que los artefactos utilizados tenían dispositivos explosivos improvisados.

(Ver también: De la Espriella anunció millonaria donación de dueños del D1 para afectados por terremoto)

Desde el 7 de agosto, Presidencia asegura que el acumulado de su estrategia de seguridad llega a 29.206 capturas, 113.607 kilos de estupefacientes incautados y 3.096 armas de fuego retiradas de circulación. El mandatario ha reiterado que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras criminales y sus fuentes de financiación.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.