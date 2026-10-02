La administración de Donald Trump decidió redirigir 52,1 millones de dólares en ayuda militar que originalmente estaban destinados a países de Europa y Medio Oriente hacia Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, informó The Washington Post.

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Los recursos estaban destinados inicialmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, pero el Gobierno estadounidense notificó al Congreso su intención de cambiar el destino del dinero.

La decisión se tomó en medio de un pulso con congresistas demócratas que cuestionaron el traslado de los fondos y sostuvieron que existían restricciones legales para modificar su destinación.

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El Departamento de Estado defendió la reasignación al señalar que los recursos tendrán mayor impacto dentro de la estrategia de seguridad de Estados Unidos para el hemisferio occidental.

Según esa dependencia, el dinero será utilizado para combatir el narcoterrorismo, fortalecer las alianzas militares estadounidenses y contribuir a la seguridad del Canal de Panamá. También señaló que la medida busca impedir que otros países aumenten su influencia estratégica en la región.

El movimiento se produjo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, realizara una gira por Colombia, Ecuador y Perú, en la que abordó asuntos relacionados con seguridad y cooperación.

Así, Colombia quedó incluida en un nuevo paquete de asistencia militar que Washington decidió sacar de programas que anteriormente estaban dirigidos hacia Europa y Medio Oriente.

Congresistas de EE. UU. cuestionaron el traslado de los fondos

Los legisladores Jeanne Shaheen, del Senado, y Gregory Meeks, de la Cámara de Representantes, cuestionaron la decisión y sostuvieron que el Gobierno de Trump no podía modificar libremente el destino de esos recursos.

En una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, ambos señalaron que el Congreso había aprobado parte de esos fondos en 2022, durante la administración de Joe Biden, con el objetivo de respaldar a Ucrania y a países europeos afectados por la invasión rusa.

Los congresistas también aseguraron que Colombia, Ecuador, Panamá y Perú no habían proporcionado una asistencia de seguridad significativa a Ucrania o a los aliados europeos afectados por la guerra.

Pese a esas objeciones, la administración Trump comunicó que continuaría con la reasignación, señaló el medio estadounidense.

El caso abre además una discusión sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo estadounidense para modificar la destinación de recursos aprobados por el Congreso. Shaheen y Meeks sostienen que el traslado incumple las restricciones establecidas en la legislación que autorizó parte de esos fondos.

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