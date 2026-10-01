La montaña rusa X2 de Six Flags Magic Mountain, en California (Estados Unidos), cerrará definitivamente después de estar relacionada con denuncias de graves lesiones cerebrales, hospitalizaciones y muertes. La decisión se conoce tras años de controversias alrededor de una de las atracciones más emblemáticas del parque, que recibió a más de 16 millones de visitantes desde su reapertura en 2008.

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El anuncio fue hecho por Brian Oerding, presidente de Six Flags Magic Mountain, quien explicó que, pese a que la atracción superó numerosas pruebas de seguridad, la empresa decidió retirarla de manera permanente. Según el directivo, la seguridad de los visitantes es uno de los pilares del negocio y la pérdida de confianza del público fue un factor determinante para tomar la decisión.

Sin embargo, detrás del cierre hay una serie de casos que han encendido las alarmas sobre los riesgos de esta clase de atracciones. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, especialmente CNN, más de 100 personas han manifestado que sufrieron lesiones cerebrales después de subirse a X2, mientras que al menos dos muertes han sido relacionadas con incidentes posteriores al recorrido.

Una mujer permanece en coma tras subir a la montaña rusa

Uno de los casos más recientes es el de Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, quien sufrió una grave lesión cerebral después de montarse en X2 en julio de 2026. La joven permanece en coma, de acuerdo con los reportes sobre el caso, que también señalan que otra visitante, Pamela Guillen, tuvo que ser hospitalizada y sometida a una cirugía de emergencia por una hemorragia cerebral tras utilizar la atracción.

🚨Heartbroken parents in California are calling out Six Flags after their 25-year-old daughter sustained a catastrophic brain injury aboard the X2 roller coaster at Six Flags Magic Mountain, leaving her comatose and battling for survival. ​During a July visit to the Valencia… pic.twitter.com/PSz6g3Kgqq — Amy Leigh (@IAmyLeigh) August 28, 2026

Los dos episodios ocurrieron con pocos días de diferencia y llevaron al cierre temporal de la montaña rusa el 12 de julio. Posteriormente, las autoridades de California iniciaron una investigación para examinar lo sucedido, mientras que los casos dieron paso a nuevas acciones legales contra los responsables de la atracción.

A estos hechos se suman dos muertes que han sido vinculadas con X2. Una de ellas es la de Hilda Farias, quien tenía 28 años cuando se subió a la montaña rusa en 2010 y posteriormente sufrió una hemorragia cerebral que le causó la muerte, según documentos judiciales citados por Los Angeles Times.

El otro caso es el de Christopher Hawley, de 22 años, quien falleció en 2022 después de montarse en la atracción. Según el medio estadounidense, el joven tropezó al bajar, perdió el conocimiento y murió poco después. Su familia presentó una demanda contra el parque, que llegó a un acuerdo extrajudicial en agosto de 2026.

Las dudas sobre la seguridad de las atracciones extremas

La controversia también ha puesto bajo la lupa las características de X2. La montaña rusa se distingue por sus asientos giratorios, que permiten que los pasajeros roten 360 grados mientras recorren una pista con descensos pronunciados y velocidades de hasta 122 kilómetros por hora.

Aunque el parque sostiene que la atracción superó repetidamente sus pruebas de seguridad, las demandas presentadas por algunos visitantes cuestionan aspectos de su diseño, mantenimiento y evaluación de riesgos. Las denuncias no significan que todas las lesiones reportadas tengan una causa judicialmente establecida, por lo que las investigaciones y los procesos legales serán determinantes para esclarecer las responsabilidades.

Los casos también recuerdan que las atracciones de alta intensidad pueden implicar riesgos para la salud, incluso cuando operan bajo protocolos de seguridad. Los movimientos bruscos, las aceleraciones y los cambios de dirección pueden representar un problema para algunas personas, especialmente si tienen condiciones médicas que las hacen más vulnerables.

Por eso, antes de subir a una montaña rusa, es importante atender las restricciones de estatura, edad y salud, respetar las indicaciones del personal y no ignorar las advertencias del fabricante o del parque. Cumplir esas recomendaciones no elimina todos los riesgos, pero permite tomar decisiones informadas sobre el uso de estas atracciones.

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En el caso de X2, el cierre definitivo pone fin a casi dos décadas de funcionamiento bajo ese nombre, pero no a las preguntas sobre los incidentes denunciados. Mientras avanzan las investigaciones y las demandas, las lesiones reportadas y las muertes relacionadas con la montaña rusa mantienen abierto el debate sobre los controles de seguridad en los parques de diversiones.

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