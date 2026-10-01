Christa Pike fue condenada por varios delitos relacionados con hechos ocurridos antes y después del asesinato que la llevó al corredor de la muerte en Tennessee. El caso principal ocurrió en 1995, cuando Pike tenía 18 años y participaba en un programa de capacitación laboral para jóvenes con problemas de conducta. Allí conoció a Colleen Slemmer, de 19 años, quien posteriormente fue víctima de un ataque que terminó con su vida.

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De acuerdo con el expediente judicial, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, atacaron a Slemmer y la sometieron a golpes y torturas. El asesinato ocurrió en Knoxville y tuvo una amplia repercusión. Durante la investigación también apareció un pentagrama invertido en el lugar de los hechos, aunque Pike negó haber sido quien realizó esa marca.

En 1996, un jurado encontró a Pike culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. La pena de muerte fue impuesta por el cargo de asesinato en primer grado, mientras que la condena por conspiración correspondió a su participación en el plan para acabar con la vida de Slemmer.

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La Corte Suprema de Tennessee confirmó tanto las condenas como la sentencia de muerte en 1998. Desde entonces, Pike permaneció en el corredor de la muerte mientras sus abogados presentaban diferentes recursos judiciales. Parte de su defensa se concentró en circunstancias de su infancia, incluido un supuesto historial de abuso sexual, que según sus abogados debió ser considerado como un factor atenuante durante el proceso que terminó con la pena capital.

Pike también recibió una segunda condena por un hecho ocurrido cuando ya estaba encarcelada. En agosto de 2001, según los documentos judiciales, atacó a otra reclusa y la estranguló utilizando un cordón de zapato hasta dejarla inconsciente. Por este episodio fue declarada culpable de intento de asesinato en primer grado en 2004, una condena que posteriormente también fue confirmada en apelación.

Así, los dos principales procesos penales que aparecen en su historial corresponden al asesinato de Colleen Slemmer y al ataque contra la otra reclusa. El primero terminó con una condena por asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y una sentencia de muerte; el segundo, con una condena por intento de asesinato en primer grado cometido durante su encarcelamiento.

El caso volvió a ocupar los titulares el 30 de septiembre de 2026, cuando Tennessee intentó ejecutar a Pike mediante inyección letal por el asesinato de Slemmer. El procedimiento no pudo completarse después de que recibiera dos dosis de pentobarbital sin morir y fuera trasladada a un centro médico. La ejecución fallida se produjo más de 30 años después del crimen que la llevó al corredor de la muerte.

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