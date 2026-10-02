El presidente Abelardo De la Espriella anunció una nueva ayuda del sector privado para las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto. D1 y la Fundación Santo Domingo destinarán $20.000 millones adicionales para apoyar la atención de los damnificados.

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Según el mandatario, el aporte contempla ayudas alimentarias y productos de primera necesidad para 25.000 familias durante los próximos seis meses. La información fue divulgada por el mandatario en su cuenta de X, donde destacó la participación de las dos organizaciones en el proceso de reconstrucción.

¿Cómo se gestionara las donaciones de D1 y Fundación Santo Domingo?

De acuerdo con el anuncio, los recursos serán operados por ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, en alianza con el Fondo Milagro, creado por el Gobierno para gestionar recursos destinados a la asistencia y reconstrucción de los territorios afectados por el sismo.

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“Gracias al sector privado por responder al llamado de Colombia. Cuando el Estado, los empresarios y la sociedad trabajan unidos, la esperanza se convierte en hechos”, expresó De la Espriella al referirse al aporte.

¡Colombia se reconstruye cuando todos ponemos de nuestra parte! 🇨🇴 D1 y la Fundación Santo Domingo se suman a la reconstrucción con $20.000 millones adicionales en ayudas alimentarias y productos de primera necesidad para 25.000 familias afectadas por el terremoto del 10 de… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 2, 2026

La ayuda se suma a las acciones que adelanta el Gobierno para atender las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Según el balance citado por medios nacionales, la emergencia dejó afectaciones en cientos de municipios y a cientos de miles de familias.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.