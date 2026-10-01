El aumento de $46 por galón de gasolina corriente que había comenzado a regir en octubre quedó sin efecto. El Ministerio de Minas y Energía oficializó la reversión del ajuste luego de la instrucción impartida por el presidente Abelardo De la Espriella.

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Según un comunicado difundido por Caracol Radio, la decisión quedó confirmada por la cartera junto con el Ministerio de Hacienda, que dejaron sin efecto el incremento previsto para este mes. De esta manera, el precio de referencia de la gasolina corriente se mantiene en el mismo nivel que tenía en septiembre.

El incremento que ahora fue reversado correspondía a una actualización del valor reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes incluidos en la estructura utilizada para establecer el precio del combustible. El Gobierno había explicado que el ajuste buscaba acompañar a los productores de caña de azúcar del Valle del Cauca, una de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La reversión se produjo después de que el mandatario pidiera a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, echar atrás el aumento correspondiente a octubre. De la Espriella también planteó que el Gobierno debe buscar alternativas de largo plazo frente al impacto que tiene el precio internacional del petróleo sobre los combustibles.

#ATENCIÓN | El Ministerio de Minas y Energía (@MinEnergiaCo) reversó el aumento del precio de la gasolina de $46 pesos tras la orden del presidente @ABDELAESPRIELLA: “En adelante, ninguna decisión que toque el bolsillo se adoptará sin una explicación clara, transparente y… pic.twitter.com/qe2b4S6Nw8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2026

¿Qué decidió el Gobierno sobre la gasolina en octubre?

Con la decisión oficial, la gasolina corriente no tendrá aumento durante octubre de 2026. El ajuste promedio de $46 por galón, equivalente al 0,29 % frente al valor anterior, quedó reversado para este mes.

La cartera de Minas y Energía señaló además que las próximas decisiones relacionadas con los precios de los combustibles deberán estar acompañadas de explicaciones claras y públicas. “En adelante, ninguna decisión que toque el bolsillo se adoptará sin una explicación clara, transparente y pedagógica al país”, señaló el Ministerio.

El ACPM, por su parte, permanecerá sin cambios durante octubre. El Gobierno mantiene así la decisión adoptada en septiembre, cuando el precio del diésel fue congelado en el contexto de las medidas relacionadas con los efectos del terremoto.

Con esta modificación, el incremento que había sido establecido desde el 1 de octubre deja de aplicarse, mientras el Gobierno anuncia que continuará trabajando en una alternativa para enfrentar el efecto de los precios internacionales del petróleo sobre el costo de la gasolina.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.