Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella ha definido que la Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga, conocida como Neomundo, será la responsable de la logística de la Presidencia durante un periodo de 80 días. De acuerdo con documentos oficiales citados por El Espectador, este contrato fue adjudicado mediante el mecanismo de contratación directa con ofertas y tiene un valor superior a 5.389 millones de pesos colombianos (COP). La función de Neomundo será encargarse de la planificación, organización, operación y producción de todos los eventos y actividades necesarios para atender los requerimientos logísticos de la Presidencia de la República, no solo en las sedes oficiales, sino también en diferentes espacios administrativos y privados asociados.

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El contrato interadministrativo detalla que los servicios logísticos podrán desarrollarse tanto en territorio nacional como en el extranjero, incluso en zonas rurales remotas o difíciles de acceder, así como en resguardos y veredas donde residen comunidades vulnerables. De igual modo, el área administrativa, el grupo de Salones de Estado y las casas privadas de la Presidencia están incluidos dentro de los alcances de dicho acuerdo.

Neomundo no es una entidad nueva en la prestación de servicios al Estado. Según el acto administrativo que justifica la modalidad de contratación, esta corporación es una persona jurídica de participación mixta, lo que significa que su propiedad es compartida por varias entidades públicas, entre ellas el Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga. La junta directiva está conformada exclusivamente por representantes de estas instituciones, siendo dirigida por el gobernador de Santander o el alcalde de Bucaramanga, siguiendo los estatutos de la corporación.

En la dirección de Neomundo se encuentra Julián Andrés Díaz Zambrano, exjefe de la Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI) de la Alcaldía de Bucaramanga hasta finales de 2025, figura que, según registros públicos, ha suscrito varios contratos con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y ha mostrado apoyo en redes sociales al actual presidente De la Espriella. La Presidencia justificó la selección de Neomundo resaltando su experiencia: la empresa figura en más de 130 contratos logísticos con entidades públicas y privadas, tiene un patrimonio superior a COP 100.000 millones, además de un índice de liquidez de 1,14 y un nivel de endeudamiento bajo del 3 %.

El Espectador recuerda que este tipo de contratos han sido una práctica común en diferentes gobiernos. Un ejemplo es el anterior operador logístico, 4-72, que firmó en 2025 por un monto mayor y cuya labor también fue objeto de observaciones, especialmente por su naturaleza de empresa postal y la alta suma de recursos administrados en el Ejecutivo durante ese año.

¿En qué consiste el contrato de logística entre la Presidencia y Neomundo?

El contrato firmado entre la Presidencia y Neomundo tiene como objetivo proporcionar todos los servicios logísticos necesarios para la organización de eventos presidenciales y administrativos, incluyendo planificación, operación y producción tanto en territorio nacional como internacional, incluso en lugares de difícil acceso. Este acuerdo tiene vigencia de 80 días y un valor de más de COP 5.389 millones.

¿Qué significa que Neomundo sea una persona jurídica de participación mixta?

La expresión 'persona jurídica de participación mixta' indica que Neomundo es una entidad cuyo capital y control está compuesto por organizaciones públicas, en este caso instituciones del orden departamental y municipal, como el Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga. Esto implica que sus decisiones y dirección están bajo la supervisión de entes estatales y no de inversionistas privados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.