Bajo estrecha observación médica permanece en las instalaciones del Hospital Universitario de Santander (HUS) el dragoneante del Inpec Derlin Fabián Chacón Páez, de 44 años, quien fue víctima de un violento ataque con arma de fuego en la tarde del pasado viernes 18 de septiembre en el barrio Alfonso López de Bucaramanga.

Sigue a PULZO en Discover

El funcionario resultó herido cuando se encontraba en la vía pública, específicamente en las inmediaciones de la carrera 7 con calle 43. De acuerdo con el reporte oficial conocido por las autoridades, Chacón Páez recibió dos impactos de bala: uno a la altura del tobillo y otro en el glúteo derecho. Tras la agresión, fue auxiliado de inmediato y trasladado al HUS para recibir atención especializada.

Según la información preliminar recopilada por la Policía Metropolitana, dos hombres que vestían prendas y cascos de color negro se movilizaban a bordo de una motocicleta negra, sin placa visible, y serían los presuntos responsables de perpetrar el atentado contra el dragoneante antes de escapar con rumbo desconocido.

Ante esta situación, uniformados de la institución adelantan labores de vecindario y la revisión detallada de cámaras de seguridad en la zona para lograr la identificación y captura de los agresores.

Lee También

Chacón Páez se desempeña actualmente en el área administrativa de la Cárcel Modelo de Bucaramanga. De acuerdo con el reporte policial, el funcionario manifestó que no había recibido amenazas previas en su contra y aseguró desconocer los motivos detrás del atentado. El caso quedó formalmente en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta los actos urgentes para esclarecer los hechos.

Este atentado en contra del dragoneante ocurre en un momento de marcada tensión y profunda preocupación por la seguridad de los funcionarios penitenciarios en el departamento de Santander, debido a diversos hechos de violencia y amenazas reportados recientemente.

Ante este panorama de vulnerabilidad, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) alzó su voz de protesta, manifestó su absoluta preocupación por la integridad de los trabajadores del Inpec y hizo un llamado enérgico al Gobierno Nacional para que adopte medidas urgentes y eficaces que protejan la vida de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.