Serguéi Vagin fue expulsado de Colombia luego de varios años en el país y de un proceso que estuvo rodeado por distintos señalamientos. La decisión de las autoridades colombianas ya tiene respuesta de parte de la Embajada de Rusia.

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(Vea también: “La soberanía se respeta”: De la Espriella anuncia captura de ruso señalado de espionaje; dice qué pasará con él)

El caso volvió a tomar relevancia después de que las autoridades retomaran la ejecución de una orden de deportación que estaba vigente. Vagin había sido detenido anteriormente y su nombre apareció en investigaciones relacionadas con hechos ocurridos durante las protestas de 2021.

Desde Moscú, la noticia fue recibida de manera favorable. La Embajada de Rusia expresó su agradecimiento a las autoridades colombianas por permitir el retorno del ciudadano a su país, en medio de un caso que durante años estuvo acompañado de versiones sobre sus supuestas actividades en Colombia.

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“Los medios de comunicación difundieron nuevamente patrañas antirrusas, que están en el olvido desde hace tiempo y carecen de fundamento, sobre la financiación de disturbios en Bogotá por parte del ciudadano ruso, esponje y otras actividades ilícitas”, se lee en la misiva.

Uno de los aspectos más controvertidos del expediente fueron las acusaciones que lo relacionaban con posibles labores de espionaje, financiación de hechos violentos durante las manifestaciones y contactos con integrantes del Eln. No obstante, esas versiones no tuvieron el mismo desarrollo dentro de la investigación penal.

De acuerdo con la información recibida de las autoridades migratorias colombianas, en los próximos días Serguéi Vaguin será deportado a la Patria

🤝En este sentido, expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades de Colombia por la decisión adoptada. https://t.co/cJlPMtQ2eC — Embajada de Rusia en Colombia (@RusiaColombia) October 2, 2026

¿Qué investigó la Fiscalía contra Serguéi Vagin?

El expediente judicial estuvo concentrado en conductas relacionadas con delitos informáticos y movimientos de dinero. Entre los cargos señalados aparecen concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático.

La investigación conocida por Caracol Radio también estableció que las hipótesis sobre espionaje y los supuestos vínculos con el grupo guerrillero no fueron objeto de una investigación específica por parte de la Fiscalía. Es decir, esos señalamientos formaron parte del contexto público del caso, pero no quedaron acreditados como hechos probados dentro de ese proceso.

A la situación judicial se sumó el componente migratorio. Migración Colombia había ordenado la deportación de Vagin y esa decisión quedó en firme en 2025. Su salida del territorio nacional no se había materializado hasta la reciente actuación de las autoridades.

Con la ejecución de la medida, el ciudadano ruso será trasladado a su país. La Embajada de Rusia confirmó el procedimiento y agradeció a Colombia por facilitar su retorno, mientras los distintos señalamientos que rodearon el caso continúan diferenciándose de los delitos que hicieron parte del proceso judicial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.