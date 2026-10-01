Por: Caracol TV

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Luis Giovanny Huertas Mora enfrenta desde hace varios años las complicaciones derivadas de un trasplante de médula ósea, entre ellas una enfermedad de injerto contra huésped (EICH), por la que actualmente recibe atención especializada en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. En medio de su tratamiento, sus médicos le formularon Belumosudil 200 mg, un medicamento que necesita para continuar el manejo de su enfermedad.

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Sin embargo, Huertas Mora asegura que ha tenido dificultades para recibirlo de manera oportuna a través de Famisanar EPS y los responsables de su suministro. El caso tiene además un antecedente judicial. En 2019, un juzgado ordenó a la EPS garantizar su tratamiento integral. Pese a ello, Huertas Mora sostiene que nuevamente debe realizar gestiones para acceder al medicamento que, según el expediente judicial, hace parte de su tratamiento.

Un tratamiento que requiere atención especializada

De acuerdo con la información suministrada por el paciente a Noticias Caracol, su diagnóstico actual está relacionado con una enfermedad de injerto contra huésped (EICH) y un rechazo de trasplante de médula ósea. La EICH es una “complicación potencialmente mortal que puede ocurrir después de un trasplante de médula ósea o de células madre en el cual alguien recibe tejido de médula ósea o células de un donante. Este tipo de trasplante se denomina alogénico. Las nuevas células trasplantadas toman al cuerpo del receptor como extraño. Cuando esto sucede, las células atacan al cuerpo del receptor”, según indica el portal especializado Medline Plus.

En el caso de Huertas Mora, su atención está vinculada con el Instituto Nacional de Cancerología y, según refiere, ha requerido también fotoferesis, un procedimiento utilizado en determinados pacientes con enfermedades inmunológicas, entre ellas algunos casos de EICH. Es dentro de este contexto médico que sus especialistas formularon el Belumosudil 200 mg, cuya entrega se convirtió nuevamente en motivo de reclamación. Según el documento judicial aportado, el medicamento fue prescrito en una cantidad de 240 tabletas para cuatro meses.

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La historia judicial de Huertas Mora se remonta a 2019. El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá ordenó a Famisanar garantizar el tratamiento integral requerido por el paciente con ocasión de las patologías registradas en ese proceso como hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) y aplasia medular. Años después, Huertas Mora acudió nuevamente al mismo despacho. Esta vez, para denunciar que Famisanar no había garantizado la entrega del Belumosudil 200 mg. El paciente busca establecer con la EPS qué ocurrió después de ese trámite judicial y cuál es la situación actual del medicamento.

Ante esta situación, el juzgado requirió inicialmente a funcionarios de Famisanar para que explicaran las razones por las cuales no se había acreditado el cumplimiento de la orden judicial y para que informaran específicamente sobre la autorización y entrega del medicamento. La EPS respondió en ese momento que había escalado el caso al área de salud para gestionar la entrega del medicamento, teniendo en cuenta la disponibilidad de la IPS encargada del suministro. Sin embargo, el juzgado encontró que la EPS no había aportado una prueba que demostrara que el medicamento había sido efectivamente entregado al paciente. Por esa razón, el despacho abrió formalmente el 13 de agosto de 2026 un incidente de desacato contra los funcionarios señalados.

Famisanar respondió ante el caso de paciente que requiere medicamento vital

Famisanar informó que ya adelantó las gestiones para conseguir el medicamento formulado para Luis Giovanny Huertas Mora, luego de que este no estuviera disponible. La EPS explicó a Noticias Caracol que se encuentra trabajando con su red de proveedores para reactivar la atención y priorizar el caso del paciente. “Ya se activó esa atención para pagos prioritarios como es el caso del señor”, señaló la entidad. Agregó que espera que el afiliado pueda recibir el medicamento en poco tiempo y continuar con su tratamiento.

Según Famisanar, la dificultad estaría relacionada con la falta de disponibilidad del medicamento y con las dificultades que ha tenido su red de proveedores para prestar los servicios. Mientras tanto, el paciente continúa a la espera de que se concrete el suministro del medicamento formulado por sus médicos y pueda mantener la continuidad de su tratamiento.

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