Por: El Espectador

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La semana de receso escolar en Bogotá trae una agenda diversa y extensa de actividades gratuitas y comerciales, pensada para que niños, adolescentes y familias aprovechen las vacaciones sin salir de la ciudad, de acuerdo con la información publicada en los canales oficiales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde aprender a montar bicicleta, patinar sobre hielo, hasta recorrer una feria con más de 150 emprendimientos populares, la oferta es variada.

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Entre el 5 y el 11 de octubre, la capital dispondrá de distintos escenarios donde se llevarán a cabo estas actividades. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas requieren inscripción presencial, tienen cupos limitados y exigen cumplir ciertos requisitos para poder participar, según el IDRD.

Uno de los principales atractivos será la Escuela de la Bicicleta, iniciativa incluida en las Vacaciones Recreativas del IDRD. Desde el 5 hasta el 10 de octubre, niños de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 tendrán la oportunidad de aprender a montar bicicleta o perfeccionar su técnica. Además, en cada jornada se ofrecerán orientaciones sobre el uso adecuado de elementos de protección, autocuidado y normas de tránsito, información fundamental para desplazarse de manera segura por las ciclorrutas y la tradicional Ciclovía bogotana. Las sesiones serán de lunes a viernes en dos jornadas diarias: de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., mientras que el sábado será solo en la mañana.

Para inscribirse, una persona adulta responsable debe acudir presencialmente el sábado 3 de octubre entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. en los parques habilitados, y los cupos se asignarán hasta completar la capacidad disponible. Los interesados pueden consultar previamente los parques participantes y documentos necesarios en los canales oficiales del IDRD.

Entre el 9 y 11 de octubre, la feria +Talante Plan FDS se tomará el Centro de Eventos Mundo Aventura, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. El evento contará con una pista de hielo y el acceso será gratuito con previo registro, aunque para patinar habrá que hacer una compra en los emprendimientos de la feria. Habrá, además, presentaciones musicales, shows, zonas gastronómicas y una amplia variedad de productos infantiles y deportivos a disposición.

De este modo, la semana de receso ofrece alternativas desde actividades recreativas gratuitas promovidas por el Distrito hasta experiencias novedosas en eventos comerciales, ideales para quienes deseen aprovechar el tiempo libre en familia. Se recomienda verificar horarios, condiciones de ingreso y cupos antes de asistir.

¿Cómo pueden inscribirse los niños a las actividades de la IDRD durante la semana de receso?

Para participar en las jornadas de la Escuela de la Bicicleta organizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, es necesario que una persona adulta acuda de manera presencial a uno de los parques habilitados el sábado 3 de octubre, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. Los cupos se asignan por orden de llegada y se recomienda consultar previamente la información detallada en los canales oficiales del IDRD.

¿Qué actividades y requisitos ofrece la feria +Talante Plan FDS para niños y familias en Bogotá?

La feria +Talante Plan FDS, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, estará disponible del 9 al 11 de octubre en el Centro de Eventos Mundo Aventura. El ingreso no tiene costo, aunque es necesario registrarse previamente. Para acceder a la pista de hielo, los visitantes deben realizar una compra en los emprendimientos del evento, que también ofrece presentaciones musicales, actividades familiares y una variada zona gastronómica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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