Por: El Espectador

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Un caso que ha causado conmoción en el sector salud de Bogotá se relaciona con Esneider Salamanca Viana, auxiliar de enfermería, quien recientemente fue enviado a prisión preventiva. Esto ocurrió después de que la Fiscalía General de la Nación iniciara una investigación por un presunto abuso sexual contra un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital del sur de la ciudad. Según información de la Fiscalía, los hechos bajo investigación tuvieron lugar el 25 de agosto, cuando la víctima se encontraba hospitalizada debido a un trauma craneoencefálico, condición que impedía que pudiera moverse con normalidad y la dejaba vulnerable ante cualquier situación de riesgo.

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De acuerdo con el ente acusador, Salamanca Viana habría aprovechado su posición de confianza y las funciones de cuidado que debía desempeñar para cometer el presunto abuso sexual durante un procedimiento rutinario de aseo al paciente. Las autoridades determinaron que existían elementos suficientes para solicitar una orden judicial en contra del auxiliar. La captura fue realizada por agentes de la Policía en el barrio Pardo Rubio, ubicado en la localidad de Chapinero, como parte del seguimiento de la investigación.

En audiencia, un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá le imputó a Salamanca Viana el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado, cargo que él no aceptó. Tras la legalización de la captura, un juez de control de garantías ordenó que el investigado permanezca privado de la libertad en un centro penitenciario, mientras el proceso judicial avanza. Según información de la Policía, el procesado declaró que llevaba alrededor de cuatro años laborando en dicho hospital público y otros dos años previos en hospitales privados, aunque hasta el momento no se conocen denuncias adicionales en su contra. Las autoridades, sin embargo, aún no han revelado si existen otros reportes similares ni detalles adicionales del avance de la pesquisa.

¿Qué delito se le imputa a Esneider Salamanca Viana por el presunto abuso sexual en la UCI?

La Fiscalía le imputó a Esneider Salamanca Viana el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado, debido a que la víctima se hallaba en estado de indefensión por sus condiciones médicas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

¿Cuál era la experiencia laboral de Esneider Salamanca Viana antes de la captura?

Según información recabada por la Policía dentro de la investigación, el auxiliar de enfermería manifestó que había trabajado cerca de cuatro años en el hospital público donde ocurrieron los hechos y, previo a esto, laboró aproximadamente dos años en hospitales privados, aunque hasta ahora no se conocen otras denuncias en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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