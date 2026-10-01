Por: El Espectador

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La ciudad de Bogotá está replanteando la forma en que los estudiantes cursan los últimos años de colegio, en respuesta a cifras preocupantes sobre deserción y dificultades de transición en la educación media. De acuerdo con la Secretaría de Educación, apenas el 75,4 % de los alumnos que finalizan noveno grado logran avanzar directamente a décimo, lo que significa que uno de cada cuatro jóvenes interrumpe su trayectoria educativa en esa etapa. Además, en 2024, de 53.178 jóvenes matriculados en noveno, 1.184 decidieron abandonar las aulas en ese grado, mientras que 1.516 de los 52.574 estudiantes que alcanzaron décimo no siguieron su proceso en undécimo el año posterior. Incluso para quienes llegan hasta el último grado del colegio, el reto permanece: cerca del 4 % no obtiene el título de bachiller.

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Con estos datos, la Secretaría de Educación presentó el Marco para la Actualización de la Educación Media. Esta propuesta, que busca modificar los grados décimo y undécimo en colegios públicos, pretende reorganizar el tiempo escolar, ofrecer alternativas de nivelación y recuperación de aprendizajes, y conectar los contenidos con situaciones reales del entorno. Según Julia Rubiano, secretaria de Educación, el objetivo central es asegurar que los estudiantes no solo continúen su proceso educativo, sino que construyan un proyecto de vida sólido, que reconozcan y les permita orientarse hacia la educación superior o el trabajo.

Actualmente, 393 de los 412 colegios públicos de la ciudad ofrecen educación media, pero apenas el 43 % de ellos ha actualizado sus currículos entre 2024 y 2026. La Secretaría subraya que, durante dos décadas, Bogotá ha implementado cinco políticas diferentes para la educación media, pero ninguna fue evaluada antes del lanzamiento de la siguiente ni representó continuidad de la anterior, lo que evidencia la falta de una línea clara y estable en el proceso. Esta vez, el Distrito propone una guía común, pero flexible, adaptada a la realidad y avance de cada colegio.

La implementación se hará en cinco fases: alistamiento, instalación, activación, estructuración e institucionalización. Cada colegio deberá conformar un Equipo Líder de Media, integrado por directivos, docentes y orientadores, para garantizar la sostenibilidad de los cambios más allá de los movimientos de personal. Asimismo, se espera que la mejora en la organización y acompañamiento impacte en resultados como las pruebas Saber 11, en las que los estudiantes muestran mejores puntajes en Lectura Crítica y Matemáticas, pero oportunidades de mejora en Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

¿Cuáles son los principales retos de la educación media en Bogotá?

Los mayores desafíos están relacionados con la alta deserción entre grados, el bajo porcentaje de colegios que han actualizado sus currículos y la falta de evaluación y continuidad en políticas educativas anteriores, según información de la Secretaría de Educación. Además, los resultados académicos reflejan la necesidad de fortalecer áreas como Inglés y Ciencias Sociales.

¿Cómo funcionará el nuevo marco para la educación media, según la Secretaría de Educación?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, la implementación del nuevo marco será gradual y personalizada para cada institución pública, basándose en cinco etapas y conformando equipos de liderazgo internos. El Marco busca que los grados décimo y undécimo sean una etapa de preparación efectiva para la educación superior o el trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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