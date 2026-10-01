Por: El Espectador

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Durante la mañana del jueves 1 de octubre, diversas cámaras de seguridad captaron el ingreso masivo y sin pago de decenas de personas a la estación Madelena de Transmilenio, ubicada sobre la Autopista Sur. Este hecho quedó registrado en imágenes que poco después circularon en redes sociales, generando gran atención en la opinión pública. En los videos se muestra cómo un grupo numeroso de individuos accede al sistema por puntos no autorizados en un lapso muy breve, específicamente en menos de un minuto. Sobre la cantidad exacta de implicados, las publicaciones presentaban cifras variadas: mientras algunas mencionaban más de 100, otras afirmaban que habían sido más de 60. Sin embargo, todas coinciden en que fue una acción coordinada de ingreso irregular.

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Transmilenio confirmó oficialmente la evasión a través de un comunicado, aunque la empresa no precisó el número de personas involucradas. De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, tras el ingreso irregular, este mismo grupo participó en un posterior bloqueo sobre el corredor de la calle 13 con carrera 32, obstaculizando la operación del sistema. Según Transmilenio, “se evidenció que este grupo de manifestantes ingresó al Sistema evadiendo el pago del pasaje en la estación de Madelena para, posteriormente, participar en un bloqueo de la prestación del servicio”. La empresa manifestó su rechazo ante estos comportamientos, señalando que afectan el funcionamiento del sistema y ponen en riesgo tanto la infraestructura como la seguridad de los usuarios. Asimismo, sostuvo que respetar la manifestación pacífica es importante, pero siempre debe ir de la mano del cuidado de los bienes públicos y la protección de los pasajeros.

Este evento se suma a un registro preocupante: solo durante el presente año, Transmilenio ha contabilizado 621 incidentes que han afectado la prestación del servicio. De estos, 435 han sido plantones, 130 corresponden a movilizaciones y 56 a novedades de alto impacto, abarcando tanto situaciones operativas como problemáticas de orden público. Es importante destacar, según la fuente oficial, que estos eventos no tienen como única causa la evasión del pago o el vandalismo, sino que incluyen una variedad de motivos que terminan por interrumpir el servicio. Por esta razón, la empresa reiteró el llamado a respetar las normas de ingreso y cuidar la infraestructura, advirtiendo que fortalecerá las estrategias de cultura ciudadana para buscar mejores condiciones de viaje para todos sus usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos eventos afectan el servicio de Transmilenio en el año?

Durante el año en curso, Transmilenio ha registrado un total de 621 eventos que han provocado afectaciones a la operación del sistema. De acuerdo con la empresa, estos eventos incluyen 435 plantones, 130 movilizaciones y 56 novedades de alto impacto, entre las cuales se contemplan incidentes de orden público y problemas operativos, además de la evasión o el vandalismo.

¿Por qué fue bloqueado el servicio de Transmilenio en la Autopista Sur?

El bloqueo registrado en la autopista Sur tuvo lugar luego de que un grupo de personas, que previamente ingresó sin pagar el pasaje en la estación Madelena, decidió participar en una manifestación sobre el corredor de la calle 13 con carrera 32. Según el comunicado de la empresa, esta acción implicó la interrupción en la prestación del servicio y puso en riesgo tanto la infraestructura del sistema como la seguridad de los pasajeros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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