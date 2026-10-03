En la noche de este viernes, 2 de octubre, se dio la primera presentación del grupo surcoreano BTS, una de las mejores bandas del mundo, en el estadio El Campín de Bogotá.

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Esta fue una jornada histórica porque por primera vez este grupos se presentó en el país y por eso miles de usuarios llegaron hasta la capital para presenciar este ‘show’ musical.

De hecho, muchos aseguraron que ha sido uno de los mejores espectáculos que han visto en su vida, debido a la tarima, los fuegos artificiales, las canciones, el sonido y mucho más.

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Estas fueron las imágenes del espectáculo:

SUGA: “La próxima vez que vengamos esperamos que haya un piso más”. 😭😭😭😭 LLORA EN EL ESTADIO SE NOS QUEDÓ PEQUEÑO Ya tenemos quién estrene el nuevo estadio en 2028, @SenciaBogota 👀 pic.twitter.com/J5eC3MZ6nb — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 3, 2026

PARCE DIJO PARCE 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/bKlcIHTB4w — Ethan 🦦🇨🇴 / VERA A BTS (@muniimyg) October 3, 2026

BTS had the whole massive crowd singing along like crazy at their SOLD-OUT concert in Bogotá. pic.twitter.com/ai3DrxucJC — Pop Core (@TheePopCore) October 3, 2026

De esta manera, así cerró una de las noches más importantes en los seguidores de la banda surcoreana, pero aún queda una segunda fecha que será en la noche de este sábado, 3 de octubre, en el mismo escenario deportivo.

¿Por qué BTS es tan famoso?

BTS se convirtió en uno de los grupos de música más famosos del mundo por una combinación de talento, estrategia, conexión con sus seguidores y alcance internacional.

El grupo surcoreano, formado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, debutó en 2013 y logró diferenciarse al participar activamente en la composición de sus canciones y abordar temas como la juventud, la presión social, la salud emocional, el crecimiento personal y el amor propio.

Uno de sus mayores factores de éxito es ‘ARMY’, el nombre que recibe su enorme comunidad de seguidores. BTS desarrolló una relación cercana con sus fans mediante redes sociales, transmisiones en vivo y contenidos constantes, incluso antes de convertirse en una agrupación mundialmente conocida.

Además, el grupo ayudó a llevar el K-pop a mercados donde anteriormente tenía una presencia limitada. Canciones como ‘Dynamite’, ‘Butter’ y ‘Permission to Dance’ alcanzaron posiciones históricas en las listas estadounidenses, mientras que sus giras y productos generaron un importante impacto económico.

(Ver también: Movistar Arena ya no será como los bogotanos lo conocían: comenzó la desmontada del letrero)

Su éxito también está relacionado con una estrategia global que combinó música, redes sociales, contenido audiovisual y una identidad cultural coreana que logró conectar con audiencias de diferentes países.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.