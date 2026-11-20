Por: Portal Bogotá

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El humor y la improvisación llegan a las pantallas de la ciudad con el estreno de ‘Bogotá Improvisa’, un nuevo reality de Canal Capital que promete revolucionar la manera en la que los habitantes disfrutan la comedia. De acuerdo con la información oficial de Canal Capital, el programa se estrenará el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., y a partir de esa fecha se emitirá todos los jueves, con repetición los domingos en el mismo horario. Los espectadores podrán seguirlo tanto por Televisión Digital Terrestre (TDT) como a través de la señal en vivo disponible en el portal web oficial de Canal Capital.

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‘Bogotá Improvisa’ reúne a cuatro improvisadores profesionales: Marisol Correa, Felipe Ortiz, Emmanuel Restrepo y Camila Vallejo, quienes demostrarán sus habilidades para construir historias y personajes en tiempo real. Ellos, junto a presentadores como David Moncada y Víctor Tarazona, recorrerán diversos escenarios de la capital colombiana para convertirlos en auténticos sets de comedia. Según el sitio oficial de la Alcaldía de Bogotá, lugares emblemáticos como el mercado de Paloquemao, Monserrate, el barrio El Restrepo, la ciclovía, el parque Simón Bolívar y el mercado de las pulgas de Usaquén serán el punto de partida para que los participantes den rienda suelta a su creatividad y enfrenten retos donde el objetivo es transformar lo cotidiano en momentos de diversión y asombro.

El formato de este reality prioriza la espontaneidad, el humor y la interacción directa con la cultura bogotana. Para incrementar la variedad y el dinamismo del programa, cada capítulo contará con la presencia de invitados del mundo del entretenimiento y la creación de contenidos, como los actores Rafael Zea, Aida Bossa, Diana Ángel y Biassinni Segura, la creadora de contenidos Chabe Rivera y el ilusionista y comediante Camilo Pardo. De acuerdo con Canal Capital, estos invitados aceptarán retos que involucran juegos narrativos, desafíos físicos y situaciones inspiradas en la vida diaria de los bogotanos.

Esta iniciativa busca destacar la diversidad cultural de Bogotá, así como reflejar las expresiones y costumbres de sus habitantes a través del humor en vivo. Con una propuesta innovadora, ‘Bogotá Improvisa’ se posiciona como una invitación a recorrer la ciudad con una nueva mirada, llena de creatividad y risas, para todos los públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se puede ver ‘Bogotá Improvisa’ y en qué horario se transmite?

De acuerdo con la información suministrada por Canal Capital, ‘Bogotá Improvisa’ se transmite todos los jueves a las 7:00 p. m., con repetición los domingos en el mismo horario. Los espectadores pueden verlo a través de la señal TDT y también en la web oficial de Canal Capital, lo que permite un acceso fácil y flexible para toda la audiencia interesada en este formato de comedia.

¿Qué tipo de retos enfrentan los participantes de ‘Bogotá Improvisa’?

Según el portal de la Alcaldía de Bogotá, los participantes de ‘Bogotá Improvisa’ deben superar retos de creatividad que involucran juegos narrativos, desafíos físicos y la creación de historias en tiempo real inspiradas por la cultura y la vida cotidiana de Bogotá, utilizando la improvisación como herramienta principal para convertir lo cotidiano en experiencias humorísticas inolvidables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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