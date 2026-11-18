Por: Portal Bogotá

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La miniserie animada ‘Ana Maraña’ se presenta como una nueva propuesta de eureka, la señal infantil y juvenil de Canal Capital, destinada a abordar los desafíos emocionales característicos de la preadolescencia. Según información divulgada por el canal, su estreno estará disponible del lunes 16 al viernes 20 de noviembre de 2026 en dos horarios: a las 12:00 del mediodía y a las 2:00 de la tarde. Podrá verse por el mismo canal en Televisión Digital Terrestre (TDT) y en la señal en vivo que eureka ofrece a través de su página web.

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De acuerdo con Canal Capital, la producción, desarrollada por Ana María Castellanos con el apoyo del estudio infantil Estudio Marañacos y el proyecto Abre Cámara del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), invita a niños y niñas a observar el proceso de crecimiento desde una perspectiva íntima. A través del personaje principal, Ana, la narrativa explora los cambios, inseguridades y emociones complejas que suelen surgir en la etapa de la preadolescencia. Ana debe enfrentarse a Maraña, una representación animada de sus propios miedos, cuya presencia simbólica aumenta dependiendo del estado emocional de la protagonista.

Durante el transcurso de la serie, se observa cómo Ana debe aprender a identificar y aceptar sus emociones para evitar que sus temores se interpongan en su vida diaria. Según el mismo canal, este enfoque permite visibilizar la importancia de fortalecer la autoestima y desarrollar el autoconocimiento. Se resalta el papel fundamental del amor propio y el autocuidado como herramientas básicas para asumir los cambios personales y convivir con las inseguridades normales de la edad.

La historia no solo está dirigida a los más jóvenes, sino que también sugiere abrir espacios de diálogo en familia acerca de las experiencias emocionales ligadas al crecimiento. La animación utiliza la imaginación y las situaciones cotidianas para conectar con vivencias que pueden ser reconocidas por los espectadores, haciendo énfasis en la relevancia de hablar y cuidar las emociones como parte de la formación personal.

La programación especial para el estreno de ‘Ana Maraña’ tendrá lugar durante cinco días consecutivos mediante eureka, con acceso adicional a través del portal oficial del canal. Esta propuesta se suma al compromiso de Canal Capital por fomentar contenidos culturales y educativos enfocados en las etapas de desarrollo infantil y juvenil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la miniserie Ana Maraña y qué temas aborda?

‘Ana Maraña’ relata la historia de una niña, Ana, que enfrenta los miedos e inseguridades propios de la preadolescencia, encarnados en el personaje de Maraña. A través de sus vivencias, la serie aborda la importancia del autoconocimiento, la aceptación personal y la construcción de autoestima durante el crecimiento emocional, según información de Canal Capital.

¿Cuál es la fecha y cómo ver el estreno de Ana Maraña en Canal Capital?

El estreno de la miniserie ‘Ana Maraña’ será del lunes 16 al viernes 20 de noviembre de 2026, en horarios de 12:00 m. y 2:00 p. m., por el canal infantil eureka de Canal Capital. También estará disponible en la señal en vivo a través de la página web oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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