Por: Portal Bogotá

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Este lunes 16 de noviembre, Canal Capital presenta el capítulo final de la segunda temporada de ‘Cicloviva’, un programa que ha logrado conectar a los bogotanos por medio de historias alrededor de la bicicleta, tomando las ciclorrutas de la ciudad como espacio central de la vida comunitaria. De acuerdo con la información difundida por Canal Capital, la transmisión podrá verse tanto en Televisión Digital Terrestre (TDT) como por la señal en vivo en la página web oficial del canal.

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Durante este episodio especial, los presentadores Jessica Bohórquez y Andrés Simón serán los encargados de guiar al público por un recorrido que inicia en el sector del Museo Nacional. El enfoque, según la fuente, está puesto en los relatos que han marcado la temporada: experiencias de vida, historias de ciudadanos ciclistas y los personajes destacados que se convirtieron en referentes del programa. El objetivo es resaltar cómo la bicicleta logra unir distintas experiencias y contribuye a fortalecer el sentido de comunidad en Bogotá.

Cicloviva ha situado la bicicleta como un símbolo de movilidad alternativa y herramienta fundamental para la construcción de ciudad. En este cierre de temporada, el programa destaca la relación entre el espacio público, la movilidad y la conexión social, especialmente en Bogotá. El episodio busca recordar los momentos memorables compartidos por los televidentes y los participantes, quienes pedalearon junto al equipo de Cicloviva durante todo el ciclo de emisiones.

El capítulo final se emite el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a. m., en Canal Capital y en la plataforma digital del canal, de acuerdo con la programación oficial. Por eso, se invita al público a sumarse a este último encuentro, donde la bicicleta vuelve a tomar protagonismo y se reconoce a las personas y experiencias que enriquecieron el programa a lo largo de la temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué experiencias y personajes ha destacado Cicloviva en su segunda temporada?

Durante la segunda temporada de Cicloviva, según la información de Canal Capital, el programa ha puesto en el centro relatos de vida y experiencias de usuarios de las ciclorrutas que han dejado huella por su vínculo con la bicicleta y la movilidad ciudadana en Bogotá. También se reconocen los personajes que acompañaron al equipo del programa, fortaleciendo la narrativa de comunidad y movilidad sostenible.

¿Dónde y a qué hora ver el capítulo final de Cicloviva en Canal Capital?

El capítulo final de la segunda temporada de Cicloviva podrá verse el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a. m. en Canal Capital y a través de la señal en vivo en la página web oficial del canal, según la fuente de Canal Capital. Esta opción permite que cualquier televidente interesado en las historias de movilidad y comunidad en Bogotá pueda acompañar esta emisión especial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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