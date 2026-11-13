Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Desde el lunes 9 de noviembre, los usuarios del sistema de transporte público TransMilenio en Bogotá experimentan cambios relevantes en dos de sus rutas. La empresa TransMilenio comunicó oficialmente que el servicio TransMiZonal F718 La Rivera - H718 Usme Centro modifica su operación, con ajustes especialmente visibles en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. Esta notificación fue confirmada por TransMilenio a través de sus canales oficiales y replicada en la red social X (anteriormente Twitter), donde se alertó a los pasajeros de La Rivera y Usme Centro sobre la importancia de consultar los mapas actualizados, identificar los ajustes y planear sus desplazamientos con anterioridad.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión de modificar los recorridos responde a la necesidad de optimizar los trayectos y ajustarse a la dinámica del sector de Patio Bonito, una zona de gran flujo en la localidad de Kennedy. De acuerdo con la información publicada, tanto la ruta F718, que conecta La Rivera, como la H718, que llega hasta Usme Centro, presentan variaciones que pueden impactar el día a día de los ciudadanos que transitan regularmente por este corredor.

TransMilenio enfatizó la conveniencia de revisar los mapas de rutas disponibles y anticipar cualquier posible cambio con el fin de evitar contratiempos. La entidad también recomendó a los usuarios mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave, que es el medio de pago principal en el sistema, además de seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp para recibir información inmediata y utilizar la aplicación móvil TransMiApp, creada para apoyar la planeación de los viajes urbanos en Bogotá.

Los habitantes y viajeros habituales de Kennedy, así como quienes usan las rutas F718 y H718, encuentran esencial mantenerse informados. TransMilenio destacó que estas acciones buscan propiciar una mejor experiencia para la ciudadanía, minimizando impactos negativos y facilitando la movilidad en una de las ciudades con más tráfico del país.

Las sugerencias adicionales incluyen consultar de manera permanente los canales digitales oficiales de movilidad y estar atentos a las próximas actualizaciones que puedan surgir, ya que la movilidad urbana presenta retos y cambios frecuentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios en las rutas TransMiZonal F718 y H718 en Patio Bonito, Kennedy?

Las rutas TransMiZonal F718 La Rivera y H718 Usme Centro presentan modificaciones en su recorrido al pasar por el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. La empresa TransMilenio recomienda a los usuarios consultar mapas y fuentes oficiales para identificar estos cambios específicos, con el fin de planificar sus desplazamientos de manera eficiente.

¿Por qué es importante personalizar y recargar la tarjeta TuLlave de TransMilenio?

Personalizar y recargar con anticipación la tarjeta TuLlave permite a los usuarios acceder sin inconvenientes al sistema TransMilenio, especialmente cuando hay ajustes en rutas o recorridos. La personalización también ofrece beneficios como recuperación de saldo en caso de pérdida y acceso a promociones publicadas por TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z