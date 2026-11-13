La Selección Colombia vuelve a la cancha este viernes 13 de noviembre para enfrentar a Chile en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha Fifa.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así formará Colombia en el amistoso contra Chile: Lorenzo optó por varios hombre de su confianza)

El compromiso se disputa en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará aprovechar el acompañamiento de la afición.

El encuentro es el primero de los dos enfrentamientos que tendrán ambos seleccionados durante esta ventana internacional de noviembre.

Lee También

‘La Tricolor’ llega con el propósito de seguir ajustando su nómina y darles rodaje a diferentes futbolistas, mientras que el conjunto chileno afronta una etapa de reconstrucción.

Colombia vs Chile, reacción EN VIVO

Siga acá los comentarios de Gustavo Arbeláez y Diego Quiroga, en ‘Las Narratones’, de Pulzo:

Datos del partido

Partido: Colombia vs. Chile.

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.

Ciudad: Cali.

Competición: amistoso internacional.

Transmisión: Gol Caracol, RCN y plataformas digitales.

* Pulzo.com se escribe con Z