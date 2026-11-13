Carlos Bacca guardó durante años uno de los dolores más profundos de su carrera: creer que era el titular de la Selección Colombia para el Mundial de Brasil 2014, ilusionarse con la idea de formar dupla con Teófilo Gutiérrez tras la lesión de Falcao, y ver cómo esa certeza se derrumbó tres noches antes del primer partido. El delantero lo confesó en entrevista con Win Sports, con una crudeza que pocas veces se escucha de un futbolista profesional.

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El barranquillero llegó a ese torneo en su mejor momento individual: acababa de ser elegido mejor jugador de la Europa League con el Sevilla. La baja de Radamel Falcao abrió una puerta que Bacca sintió suya. Incluso hubo señales concretas que alimentaron esa convicción.

“Jugamos en Argentina un partido contra una selección, ahora no recuerdo, y ganamos 2-1. Marqué gol, ‘Teo’ marcó gol, dije, estamos cerca de ser, porque uno se ilusiona y uno está ahí para eso, uno trabaja”, recordó el exjugador del Milán.

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Pero José Néstor Pékerman tomó una decisión táctica que lo dejó fuera del equipo inicial: cambió el sistema a un 4-2-3-1 y puso a Víctor Ibarbo por la banda izquierda. Bacca no solo no fue titular ante Grecia, sino que tampoco ingresó al partido.

“Esa noche que no salí, lloré, me pasó de todo, no dormí. Fui al partido, no entré contra Grecia y no entré porque de pronto el ‘profe’ vio que puse cara o me molesté”, contó sin filtros.

El impacto emocional fue tan fuerte que derivó en una lesión física. “Me tocó entrenar otro día y me lesioné por estrés”, admitió Bacca, dejando en evidencia el peso que cargó en silencio durante aquella Copa del Mundo.

En Rusia 2018 la historia se repitió con un matiz distinto: el propio Néstor Lorenzo fue a buscarlo cerca de la medianoche para comunicarle que Pekerman quería hablar con él. Salió de la habitación llorando. Aun así, terminó jugando y anotando un gol que el VAR, según él, no revisó correctamente.

¿Por qué Pekerman dejó a Bacca fuera del once titular en el Mundial de Brasil 2014?

El técnico argentino modificó el esquema táctico a un 4-2-3-1 días antes del debut ante Grecia, lo que implicó incluir a Víctor Ibarbo por la izquierda y prescindir de Bacca como delantero centro. La decisión fue estrictamente táctica, aunque el jugador la vivió como un golpe devastador a nivel personal y emocional.

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¿Qué pasó con Carlos Bacca en el Mundial de Rusia 2018?

En Rusia, Bacca atravesó una situación similar: fue notificado tarde de que no sería titular, lo que lo llevó nuevamente a las lágrimas. Pese a ello, logró jugar minutos en el torneo, al punto de que fue uno de los que cobró, y falló, un penalti contra Inglaterra en los octavos de final.

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