Arabia Saudita comenzó a mostrar parte de la infraestructura que tendrá para el Mundial de 2034 y lo hizo con bastante anticipación. El país asiático ya cuenta con uno de los escenarios que albergarán el campeonato, pese a que todavía faltan ocho años para que comience la próxima Copa del Mundo.

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Se trata del Aramco Stadium, ubicado en Al-Khobar, que ya recibió su primer entrenamiento con el equipo femenino del Al Qadsiah. El escenario tiene capacidad para aproximadamente 47.000 espectadores y forma parte de los proyectos con los que Arabia Saudita se prepara para recibir tanto la Copa Asiática de 2027 como el Mundial de 2034.

Uno de los aspectos que más llama la atención es su infraestructura tecnológica, pensada para responder a las altas temperaturas de la región. El estadio cuenta con un sistema integral de refrigeración que alcanza una capacidad de 22.500 toneladas de enfriamiento, diseñado para mantener condiciones adecuadas tanto para los futbolistas como para los aficionados.

Entre las características destacadas de sus instalaciones también se encuentra la tecnología de climatización en las graderías, con soluciones de enfriamiento que buscan mejorar la experiencia de quienes asistan a los partidos. En los registros audiovisuales del escenario se ha destacado incluso la refrigeración debajo de las sillas.

Su diseño también tiene una particularidad: está inspirado en los remolinos que se forman en las aguas de la costa de Al-Khobar, por lo que su estructura exterior presenta formas curvas que evocan el movimiento del mar.

🔴 يعد أحد أجمل الملاعب في العالم.. مشاهد مذهلة لملعب أرامكو الأيقوني في السعودية الذي يتسع لنحو 47 ألف متفرج ومزوّد بنظام تبريد متكامل وتقنيات ذكية وحديثة وسيكون ضمن الملاعب المستضيفة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034 🇸🇦 https://t.co/4VuvKcton2 — الخـليج العـربي (@kh3lij_Arabi) November 7, 2026

¿Cuánto tiempo tardaron construyendo el Aramco Stadium?

La construcción del escenario comenzó en julio de 2024, lo que significa que el proyecto tomó aproximadamente dos años en su etapa de construcción, un periodo relativamente corto para una infraestructura de esta capacidad.

El estadio será uno de los escenarios de la Copa Asiática de 2027 y también está contemplado entre las sedes del Mundial de 2034, torneo que contará con 48 selecciones.

Aramco Stadium.🏟😍 Saudi Arabia is ready to host the 2034 World Cup.🇸🇦 https://t.co/KcY1OICYF5 — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) November 12, 2026

Su apertura oficial está prevista para diciembre de 2026, de acuerdo con la información entregada sobre el proyecto, mientras que su primer entrenamiento ya marca un avance importante antes de recibir competencias internacionales.

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De esta manera, Arabia Saudita comienza a mostrar los escenarios con los que espera organizar una de las próximas grandes citas del fútbol mundial, cuando todavía quedan ocho años para que ruede el balón en 2034.

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