El nombre de Wilmar Roldán apareció en medio de la discusión por quién asumirá el cargo de comisionado arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), luego de que el periodista Esteban Jaramillo revelara presuntas denuncias por agresiones físicas contra otros integrantes del gremio. Según el comunicador, estas acusaciones podrían afectar las aspiraciones del árbitro antioqueño de ocupar el puesto que dejará Imer Machado.

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Durante su intervención en el programa de AS Colombia, Jaramillo aseguró que Roldán estaría haciendo gestiones para quedarse con el cargo. Sin embargo, afirmó que existen señalamientos relacionados con el comportamiento del árbitro y supuestas agresiones a otros 12 jueces. El periodista sostuvo que esas denuncias llegaron hasta Álvaro González Alzate, integrante de la junta directiva de la FCF.

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De acuerdo con la versión de Jaramillo, Roldán estaría contactando a algunos de los árbitros que lo señalaron para pedirles que firmen una carta en la que aseguren que nunca fueron agredidos por él. El comunicador indicó que ese asunto estaría bajo investigación y agregó que, según su información, cuatro árbitros habrían ratificado las acusaciones.

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Entre los episodios mencionados por el periodista está un supuesto incidente con Eduardo Díaz, quien se habría lesionado durante un entrenamiento previo a un Mundial de fútbol. “Eduardo Díaz lo acusa porque (Roldán) fue y le dio dos patadas”, aseguró.

El comunicador también señaló que algunos árbitros se sentirían presionados por Roldán. Según su relato, el juez les habría advertido que podrían tener problemas con él si llegaba a convertirse en comisionado arbitral, debido a que lo habían acusado. Jaramillo consideró que el comportamiento atribuido al árbitro tendría que aclararse antes de que pueda asumir una responsabilidad de ese nivel.

Pese a los señalamientos, Jaramillo destacó la trayectoria de Roldán y lo calificó como el mejor árbitro de los últimos tiempos. Aun así, sostuvo que las acusaciones deben resolverse antes de definir quién reemplazará a Imer Machado, en medio de las reuniones que se adelantan en la Federación para escoger al nuevo responsable de los árbitros, asistentes y miembros del VAR. Hasta el momento, Roldán no se ha pronunciado públicamente sobre estas denuncias.

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