Hay un equipo gigante que se mantiene dormido desde hace varias temporadas, el Manchester United, uno de los clubes más ganadores en la historia de Inglaterra, pero que desde hace rato no logra hacer cosas importantes.

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De hecho, al final de la temporada pasada logró una gran remontada, terminó tercero y se metió a la Champions League, pero esta ha sido una pesadilla para los hinchas, puesto que el equipo actualmente está en posiciones de descenso al sumar solo 8 puntos en 10 compromisos jugados, producto de una sola victoria, cinco empates y cuatro derrotas.

Teniendo en cuenta este bajo rendimiento, en las últimas horas se confirmó que el entrenador, Michael Carrick, no seguirá en su puesto, recordando que había asumido como interino en enero de este año y en mayo se confirmó que se quedaría con el puesto principal.

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🚨💣 BREAKING: MANCHESTER UNITED HAVE SACKED MICHAEL CARRICK WITH IMMEDIATE EFFECT. https://t.co/KcgPEGjSoN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2026

A lo largo de esta etapa, Carrick dirigió durante 35 partidos, sumando 17 victorias, 9 empates y 9 derrotas en total, lo que significa un rendimiento del 57.14 %. Sin embargo, esta temporada, entre discusiones con los jugadores, problemas de rendimiento y más, su nivel no aguantó más y por eso saldrá de su posición.

Quién será el entrenador del Manchester United

Ahora, el que llegará a buscar que el barco se hunda es el argentino Mauricio Pochettino, actual entrenador de la Selección de Estados Unidos. De hecho, este entrenador, que en el pasado estuvo en el Tottenham, venía haciendo las cosas bien en el cuadro norteamericano y en la federación estaban contentos con él, por lo que si el United lo quiere debe pagar la cláusula de recisión.

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Es más, se estima que el equipo pague 10 millones de euros para que termine su contrato con el equipo estadounidense y regrese al fútbol de clubes.

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