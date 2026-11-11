La inseguridad en Bogotá no deja a nadie por fuera, pues cualquier persona puede ser víctima a cualquier hora y en cualquier lugar de la ciudad, ya que los delincuentes están al acecho y aprovechan cualquier distracción para hurtar a los ciudadanos.

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Es más, ni los futbolistas se salvan. En esta oportunidad, el que fue víctima de hurto fue el jugador de Inter de Bogotá Larry Vásquez, capitán del equipo bogotano, quien reportó por medio de sus redes sociales que le rompieron los vidrios del carro y se llevaron sus pertenencias.

Este fue el mensaje del futbolista:

Esta situación ocurrió justo después del partido correspondiente al juego de ida de la semifinal de la Copa Colombia contra el América de Cali, un compromiso que terminó 1-2 a favor del cuadro vallecaucano, que dio un paso importante a la final del certamen.

En el estadio de Techo, el equipo bogotano lo comenzó ganando por medio de un gol de Fabricio Sanguinetti, pero luego el cuadro de Cali le dio vuelta por medio de Marlon Torres y Edson Tortolero.

Por lo pronto, el jugador está hablando con las autoridades para recuperar sus cosas, mientras también se recupera el equipo pensando en el último partido de la primera ronda y luego la semifinal de vuelta frente a América para que el equipo luche por volver a una final luego de muchos años.

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Ese partido aún no está programado, puesto que Dimayor está pendiente de cómo quedarán los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano.

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