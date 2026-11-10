Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia ya cuenta con la totalidad de sus jugadores convocados en Cali, listos para disputar el amistoso frente a Chile, programado en el estadio Pascual Guerrero. De acuerdo con la información publicada por la Federación Colombiana de Fútbol a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la llegada de los últimos deportistas completa el grupo de 26 futbolistas seleccionados por el técnico Néstor Lorenzo para afrontar los compromisos internacionales de noviembre. El más reciente en unirse al equipo fue Jhon Arias, quien arribó desde Brasil tras cumplir con sus obligaciones deportivas con el Palmeiras, permitiendo así que el conjunto nacional comience las prácticas sin ausencias.

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El ambiente en Cali refleja el entusiasmo de la hinchada y de los clubes anfitriones, como América de Cali, que también compartió en sus redes sociales el orgullo de recibir al combinado nacional en sus instalaciones de Cascajal para los entrenamientos previos. Esta bienvenida destaca la relevancia que tiene la presencia de la selección en la capital del Valle del Cauca, tanto en lo deportivo como en lo simbólico para la región.

Con el plantel completo y el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, el objetivo inmediato es pulir los aspectos tácticos y estratégicos que definirán el funcionamiento de la selección en el enfrentamiento ante Chile. De acuerdo con los mensajes emitidos por la Selección Colombia en redes sociales, los entrenamientos se orientarán principalmente a fortalecer la cohesión del equipo, ajustar movimientos tácticos y ultimar detalles del planteamiento que se aplicará durante el partido en el Pascual Guerrero.

Este encuentro amistoso reviste especial importancia para la Selección Colombia, ya que representa uno de los últimos partidos de preparación en la actual fecha FIFA y sirve como antesala para el proceso de las Eliminatorias y la Copa América de 2028. Néstor Lorenzo, consciente de los retos que se avecinan, busca consolidar un grupo competitivo capaz de afrontar estas instancias internacionales con altura.

En consecuencia, la Selección Colombia se encuentra inmersa en los preparativos definitivos para enfrentar a Chile en Cali, con la expectativa de dejar una buena imagen al cierre del año y de continuar progresando en su proceso de renovación y fortalecimiento bajo el liderazgo de Lorenzo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos jugadores convocó Néstor Lorenzo para el partido de Colombia contra Chile?

Para los amistosos de noviembre, incluida la cita con Chile en Cali, el técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 futbolistas. Esta información fue confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol tras la llegada de Jhon Arias, el último jugador en integrarse al grupo.

¿Por qué es importante el partido amistoso entre Colombia y Chile en Cali?

El partido amistoso frente a Chile tiene relevancia porque permite a la Selección Colombia afinar detalles tácticos y afianzar el equipo de cara a las próximas Eliminatorias y la Copa América de 2028, objetivos clave para el ciclo de Néstor Lorenzo como director técnico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.