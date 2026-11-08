Por: Gol Caracol

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La etapa de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026 está próxima a finalizar y varios clubes ya piensan en la siguiente fase. Uno de los equipos que aseguró su cupo a los cuadrangulares es el Deportivo Cali, que recientemente empató 0-0 frente a su histórico rival, América de Cali. Tras este resultado, Rafael Dudamel, director técnico del 'azucarero', brindó declaraciones a Noticias Caracol y Gol Caracol sobre el momento actual del conjunto caleño y sus expectativas para lo que viene en el torneo.

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Dudamel fue enfático al explicar la estrategia del Cali durante el clásico vallecaucano. Según el entrenador, el objetivo siempre fue tener el control del balón, posición que lograron durante diferentes pasajes del partido. De acuerdo con sus palabras, aunque el América de Cali mostró un trabajo sincronizado, especialmente en el frente de ataque, el equipo logró neutralizar esos intentos. El técnico resaltó los esfuerzos tanto en defensa como en ataque, aunque las condiciones climáticas, marcadas por la lluvia, dificultaron las transiciones ofensivas rápidas que se buscaban. "Se hizo un partido bravo", expresó. Para quienes disfrutan del fútbol táctico, sostuvo, fue un encuentro interesante a pesar de la ausencia de goles.

En cuanto al balance final, Dudamel consideró que al Deportivo Cali le faltó precisión en los últimos metros. Aunque deseaban generar más volumen ofensivo, reconoció que el planteamiento de América, liderado por su entrenador David González, fue efectivo al momento de defender a campo abierto. "Los equipos que trabajan tanto en lo posicional... saben defender a campo abierto y lo hicieron bien", manifestó.

El técnico también hizo un análisis de la plantilla que dirige, destacando la consolidación de distintos circuitos en el campo y el trabajo realizado para estructurar un grupo competitivo. Con ilusión, sostuvo que ahora se avecina la fase más atractiva del campeonato: los cuadrangulares. Dudamel enfatizó que hay cifras que respaldan el proceso, aunque insiste en que el equipo puede dar más y trabajan en ese camino.

Pese a no obtener la victoria, el entrenador manifestó tranquilidad por el resultado. Sostuvo que el respeto que despertó el Cali en el rival se hizo notar a lo largo del encuentro, lo que, según sus palabras, los obligó a jugar con calma y observar mayor atención en las transiciones. La satisfacción para Dudamel fue mayor por haber presenciado un clásico bien jugado, intenso físicamente, y en el que los jugadores estuvieron a la altura de la ocasión. También resaltó el buen desempeño en los duelos individuales y en el juego aéreo, donde la concentración y trabajo del arquero y defensas permitieron mantener el arco en cero frente a un rival que ejecuta bien las pelotas quietas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llega el Deportivo Cali a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

De acuerdo con las declaraciones de Rafael Dudamel publicadas por Noticias Caracol y Gol Caracol, el Deportivo Cali llega a los cuadrangulares en un buen momento. El equipo, ya clasificado, ha logrado consolidar su plantel y mostrar solidez tanto en defensa como en ataque, lo que genera expectativas positivas para la siguiente fase del torneo.

¿Por qué fue importante el empate entre Deportivo Cali y América de Cali?

El empate 0-0 entre Deportivo Cali y América de Cali, según análisis del entrenador Dudamel, permitió al Cali demostrar su capacidad táctica y mantener el control en situaciones difíciles. Además, este resultado sumó en el cierre de la fase 'todos contra todos', asegurando confianza y solidez a un equipo que afrontará los cuadrangulares con ilusión y trabajo en conjunto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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