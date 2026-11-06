Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El caso de Deicy Jiménez y sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro continúa en el centro del debate público. Recientemente, se conocieron chats y conversaciones entre Petro y Angie Rodríguez, quien en ese momento se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). De acuerdo con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, esos mensajes mostrarían una supuesta orientación por parte de Petro para mantener a Jiménez contratada en el Ministerio del Interior. El contenido de la conversación, que alude a un supuesto mensaje de Petro solicitando preservar el contrato de Jiménez, incluye además un documento PDF identificado con el nombre de la denunciante. Según el reporte de Noticias Caracol, el intercambio registrado tendría fecha de diciembre de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

Las denuncias de Jiménez se conocieron públicamente a través de la revista Semana el 25 de octubre. Después de esto, la mujer publicó un video en el que se le ve con el exmandatario en una habitación, presentándolo como prueba. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, aseguró Jiménez en su declaración. La aparición de este video impulsó aún más la atención mediática y judicial sobre el caso.

En respuesta, Alejandro Carranza, abogado y defensor de Gustavo Petro, publicó un comunicado en el que cuestionó la validez y contexto del video. Según Carranza, “un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba”. El jurista sostuvo que la autenticidad, el contexto y el alcance de este material deben ser comprobados dentro del proceso mediante peritajes y bajo garantías para todas las partes. No obstante, la defensa de Petro aún no ha emitido declaraciones sobre el chat recientemente conocido.

Por otra parte, la senadora María José Pizarro, quien fue vicepresidenta del Senado entre 2023 y 2024, también intervino en el asunto. En un comunicado oficial, Pizarro afirmó que la contratación de Jiménez como funcionaria administrativa se realizó bajo condiciones normales, cumpliendo con las tareas asignadas y sin relación con hechos de corrupción o favores indebidos. Pizarro expresó su disposición a colaborar con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presentando pruebas que respalden su afirmación y solicitando ser escuchada como parte de la investigación en curso, según consta en su declaración recogida por varios medios, entre ellos Noticias Caracol y la revista Semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denuncias hizo Deicy Jiménez contra Gustavo Petro y cómo se conocieron?

Deicy Jiménez denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente haberle pagado servicios sexuales mediante contratos públicos. La denuncia se hizo pública cuando la revista Semana la reveló y, posteriormente, Jiménez compartió un video en el que aparece junto al exmandatario en una habitación, asegurando que era una prueba de sus afirmaciones.

¿Cuál ha sido la respuesta de la defensa de Gustavo Petro ante las pruebas presentadas?

La defensa de Gustavo Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza, argumentó que el video presentado por Deicy Jiménez carece de fecha, lugar y verificación de origen, por lo que no puede ser considerado una prueba válida. Además, sostiene que la autenticidad y el contexto del material deben establecerse en el marco legal y mediante peritajes oficiales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.