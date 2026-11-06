La presión por los señalamientos tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel habría llevado a Jesús Owono a contemplar una decisión que cambiaría su carrera: abandonar el fútbol. Así lo reveló Ana Maye, persona cercana al arquero desde que tenía 14 años y coordinadora general de la selección masculina de Guinea Ecuatorial, en una entrevista de Mundo Deportivo.

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Según contó Maye, el guardameta del FC Andorra está profundamente afectado por lo ocurrido durante el partido en el que murió su colega. La mujer explicó que Owono no solo enfrenta el dolor por la pérdida, sino también las acusaciones y la presión mediática que se desató después del episodio.

“Se ha llegado a plantear abandonar el fútbol”, aseguró Maye, de acuerdo con el medio citado. La situación sería especialmente difícil porque el arquero también piensa en la familia que dejó De Miguel, incluida su esposa y el hijo de un año y medio que tenía el futbolista fallecido.

“Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto”, relató la mujer.

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Maye también manifestó su preocupación por el estado emocional del portero y pidió que no cargue con una culpa que, según ella, no le corresponde. “Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador“, expresó al referirse a lo sucedido y a los juicios que ha enfrentado Owono.

La familia de Owono también sufre por lo ocurrido

El impacto de la tragedia no se limita al arquero. Según explicó Maye a Mundo Deportivo, la familia del jugador también atraviesa un momento complicado por los señalamientos y la presencia de periodistas en los alrededores de su vivienda.

“Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera”, afirmó la mujer, quien recordó que los familiares de De Miguel perdieron a un ser querido, pero insistió en que los allegados de Owono tampoco merecen sufrir ataques. “A la familia de Jesús también les ha cambiado la vida para siempre”, agregó.

Por esa razón, Maye pidió a los medios que respeten la intimidad del futbolista y de sus seres queridos. “Que respeten su privacidad. Tienen otros dos hijos pequeños y un marido en casa. También están sufriendo”, manifestó.

El primer mensaje de Jesús Owono

El arquero se había pronunciado públicamente a través de un comunicado difundido por el FC Andorra. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, escribió.

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En ese mensaje también expresó su dolor por la muerte de De Miguel y envió sus condolencias a sus familiares y personas cercanas.

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