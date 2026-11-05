Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó, desde la XXX Cumbre Iberoamericana en España, los avances y cambios impulsados en los primeros 90 días del gobierno de Abelardo de la Espriella. Ante los jefes de Estado asistentes a este evento multilateral, Restrepo expuso lo que llamó "resultados contundentes en materia de seguridad y en las grandes transformaciones económicas y sociales" que, según él, caracterizan a este nuevo Ejecutivo. De acuerdo con Restrepo, la gestión de De la Espriella ha sido clara en su propósito de diferenciarse del pasado: "en solo 90 días los resultados son convincentes", dijo, mientras lideraba la Misión Crecer durante la cumbre.

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Restrepo enfatizó que el presidente De la Espriella entendió que "no se podía seguir haciendo la política de siempre", y resaltó la intención de priorizar políticas para el bien común, por encima de los intereses particulares. Además, comparó el reciente enfoque del actual gobierno en el ámbito de la seguridad con la estrategia de la administración previa, a la que acusó de supuesta connivencia con grupos criminales. Estas declaraciones cobran relevancia en el contexto de los debates sobre la legitimidad y el rumbo del Ejecutivo, como lo señala El Espectador.

Las intervenciones del vicepresidente ocurren mientras la delegación de De la Espriella recorre Europa en una gira diplomática y comercial. En ese contexto, la Vicepresidencia anunció que Madrid será la sede de la Milagro Week en marzo de 2027, una estrategia para captar inversión extranjera y presentar proyectos a inversores internacionales. Nueva York será la primera ciudad en hospedar este evento, entre el 16 y el 18 de noviembre, enfocándose en dar visibilidad internacional a las iniciativas del gobierno.

Durante la agenda en España, el vicepresidente Restrepo estuvo acompañado por Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo; Samuel Bluman, presidente de ProColombia; Juan Gonzalo Ospina, embajador designado ante la Unión Europea; y el canciller Bula. Sin embargo, la presencia de la delegación fue marcada por la expectativa respecto al aval diplomático de Carlos Felipe Mejía como embajador en España, un tema polémico debido a la oposición de sectores de la izquierda española. El Espectador destaca que Mejía, exsenador y figura relevante de la campaña presidencial, fue designado para liderar la misión diplomática, pero la izquierda española ha pedido a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que rechace esa designación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los principales logros del gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros 90 días según sus propios voceros?

De acuerdo con las declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, los principales logros del gobierno de Abelardo de la Espriella incluyen avances en seguridad y transformaciones económicas y sociales. Restrepo afirmó que el Ejecutivo ha adoptado un enfoque de bien común y una estrategia de seguridad diferenciada respecto a la administración anterior, señalando resultados "convincente" en tan solo tres meses, según expuso en la XXX Cumbre Iberoamericana.

¿Por qué la designación de Carlos Felipe Mejía como embajador ha sido cuestionada en España?

La designación de Carlos Felipe Mejía como embajador en España ha recibido críticas principalmente de sectores de la izquierda de ese país. Según información de El Espectador, estas voces han pedido al presidente español Pedro Sánchez que no otorgue el beneplácito a Mejía, debido a su perfil y antecedentes políticos, así como a su relevancia dentro del Centro Democrático y su participación en la campaña presidencial de De la Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.