El senador Iván Cepeda evitó pronunciarse directamente sobre el video de Gustavo Petro y Deicy Jiménez cuando fue interrogado por periodistas de La FM. En el encuentro, los comunicadores le preguntaron por el material audiovisual y la controversia que rodea a la denunciante, pero el congresista prefirió no entrar en detalles sobre el asunto.

Sigue a PULZO en Discover

⭕️ En medio de la polémica que involucra al expresidente Gustavo Petro, tras la divulgación de un video por parte de Deicy Jiménez, el senador Iván Cepeda evitó pronunciarse sobre el tema. https://t.co/sr5s1DckEP pic.twitter.com/u4wcKfu8Ur — La FM (@lafm) November 5, 2026

Lee También

“No quiero en este momento que cualquier asunto distinto a este, que es muy importante para nosotros, desvíe la atención de la opinión”, respondió Cepeda. Después de pronunciar esas palabras, se giró y se alejó del lugar sin atender nuevas preguntas sobre el tema.

(Vea también: Vanessa de la Torre sacó episodio inédito con Petro: “No se podía sostener y olía putrefacto”)

La pregunta surgió después de que Jiménez publicara, el miércoles 4 de noviembre, un video en el que aparece junto a Petro en una habitación. En las imágenes se observa al expresidente abrazándola y besándola. La mujer aseguró que difundió el material para respaldar su versión sobre la relación que habría mantenido con él.

El video se conoció en medio de las denuncias de Jiménez sobre una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que, según su testimonio, habrían recibido contratos estatales a cambio de encuentros, compañía y silencio. La denunciante también ha señalado presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública y el uso de recursos del Estado. Estas afirmaciones son materia de investigación y no han sido probadas judicialmente.

La controversia también tuvo una respuesta del propio Petro. El expresidente negó haber utilizado contratos públicos para obtener relaciones y sostuvo que el video debe ser examinado por expertos para establecer su autenticidad y contexto. Además, afirmó que las imágenes no demuestran la existencia de pagos, contratos o decisiones administrativas relacionadas con las acusaciones.

(Lea también: Deicy Jiménez entregará su celular a la Fiscalía por la investigación por video de Petro)

Mientras tanto, el caso avanza en los organismos judiciales. Este jueves, el CTI inició la extracción forense de la información del celular que Deicy Jiménez entregó voluntariamente, con el propósito de revisar conversaciones, fotografías, videos y otros archivos que puedan servir como elementos de prueba. Además, el director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos Puerta, fue citado por la Fiscalía para declarar el próximo 10 de noviembre.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.