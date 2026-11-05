El exministro del Interior Luis Fernando Velasco podrá enfrentar en libertad el proceso penal que lo vincula con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento, al concluir que no estaban reunidos los requisitos para mantenerlo detenido.

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La decisión se produjo después de que la defensa de Velasco y la Procuraduría apelaran la determinación del pasado 19 de agosto, cuando se ordenó su detención preventiva. Luego de esto, el Tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público sobre el retiro del exfuncionario de la vida pública y el contexto político actual del país.

Velasco enfrenta señalamientos de la Fiscalía General, que lo acusa de aprovechar su cargo y sus influencias para direccionar varios contratos de obra e interventoría que estaban bajo responsabilidad de la UNGRD. La orden cambia su situación de detención, pero no elimina los cargos ni cierra la investigación, que sigue en curso y es de carácter penal.

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#Atención El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras resolver la apelación contra la medida de aseguramiento que se le había impuesto por el caso de corrupción de la UNGRD. #VocesySonidos https://t.co/8gFxseKo5V — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 5, 2026

La libertad no significa que el proceso haya terminado ni que exista una decisión sobre su responsabilidad. El juicio continuará en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, cuya próxima sesión quedó programada para el martes 2 de febrero de 2027.

Durante la audiencia preparatoria celebrada el miércoles, Velasco cuestionó que la Fiscalía no les hubiera entregado todas las pruebas necesarias para preparar su defensa. “¿Cómo es posible que en un sistema de partes, llega quien acusa con una serie de documentos que no conoce?”, reclamó el exministro.

Con esta decisión, Velasco recupera la libertad mientras se prepara para afrontar el juicio por los presuntos hechos relacionados con los contratos de la UNGRD.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.