Por: Noticiero 90 minutos

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A partir del 4 de noviembre se habilitaron 85 puntos de Gane-Supergiros en toda la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a los auxilios económicos por 1.050.000 pesos entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a los damnificados del reciente terremoto. Este pago es el segundo que se entrega desde que ocurrió el desastre. Según declaraciones recogidas por 90 Minutos, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que “tal como lo informó el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde Alejandro Eder, los apoyos económicos del primer y segundo corte ya se encuentran en la fiducia para ser dispersados a través de cuenta bancaria y por SuperGIROS. Tendremos un punto de atención masivo en Cosmocentro y 85 puntos de Gane en toda la ciudad, a disposición de los afectados para que puedan hacer el cobro de su auxilio de $1.050.000”.

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Los 85 puntos estarán activos hasta el 19 de noviembre y el espacio masivo de atención, ubicado en el centro comercial Cosmocentro, funcionará hasta el 8 de noviembre. Estas ayudas podrán reclamarse de lunes a sábado en dos jornadas: en la mañana desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., y en la tarde de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. De acuerdo con la información oficial, el proceso está diseñado para facilitar que las personas afectadas puedan recibir su apoyo económico con mayor agilidad.

Para acceder a las ayudas por medio de Supergiros, es relevante que los beneficiarios primero reciban una notificación de la asistente virtual Vicky. Esta herramienta virtual cumple la función de acompañar el proceso y comunicar a los afectados sobre la disponibilidad de los recursos y los pasos a seguir. Si el usuario ya entregó una certificación bancaria y esta ha sido validada, no será necesario acudir a los puntos físicos; de lo contrario, se debe asistir personalmente a cualquiera de los puntos habilitados.

Acerca del tercer pago, las autoridades municipales informaron, siempre según 90 Minutos, que permanecen a la espera de la transferencia de los recursos por parte de la UNGRD a la fiducia encargada del manejo de estos fondos. Hasta que no se confirme este proceso, no habrá fecha definida para el inicio de la siguiente dispersión de ayudas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se pueden reclamar los auxilios económicos para damnificados del terremoto?

Las ayudas económicas de la UNGRD pueden reclamarse en 85 puntos de Gane-Supergiros distribuidos en toda la ciudad hasta el 19 de noviembre, además de un punto masivo en el centro comercial Cosmocentro disponible hasta el 8 de noviembre. Las jornadas para el cobro son de lunes a sábado en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

¿Qué es la UNGRD y cuál es su función tras el terremoto?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de coordinar ayudas y gestionar los recursos para atender emergencias como el terremoto reciente. Su papel ha sido clave en la entrega de auxilios económicos a los afectados y en la organización de los fondos a través de una fiducia para garantizar su correcta distribución.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.