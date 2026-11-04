Por: Noticiero 90 minutos

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Los espacios ubicados debajo de puentes vehiculares en Cali podrían transformarse en escenarios enfocados en actividades comerciales, culturales y en servicios para la comunidad. Esta idea hace parte de la estrategia del Departamento Administrativo de Planeación (DAP), bajo el nombre “Revitalización de Zonas Bajo Puentes”, que busca involucrar al sector privado en el aprovechamiento de estos lugares, según información publicada por Noticiero 90 Minutos. Con esta iniciativa, la administración municipal pretende dar un nuevo uso a áreas tradicionalmente subutilizadas, facilitando la realización de proyectos que, tras una etapa inicial de acompañamiento, permitan recaudar recursos destinados a la mejora y mantenimiento del espacio público de la ciudad.

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La ejecución del proyecto contempla la participación de empresas y comerciantes, quienes podrán presentar propuestas para diferentes actividades, siempre que cumplan con normas y requisitos técnicos que definirá el Distrito. Para ello, la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico (SEPOU) prepara una guía que estará lista en los próximos dos meses y que contendrá los lineamientos obligatorios para quienes deseen participar en el proceso.

El primer paso será una fase piloto de tres meses en la que no se exigirá el pago por el uso de estas zonas. Esta etapa se hará posible después de una modificación al Decreto 0955 de 2024 y servirá como un periodo de evaluación en el que se analizarán las condiciones de participación del sector privado. Melissa Vergara Botero, subdirectora de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del DAP, afirmó que la idea es que los empresarios tengan la opción de explorar nuevas oportunidades en estos espacios y, al mismo tiempo, ofrecer servicios útiles a la población.

Al término del piloto, los interesados deberán pagar por el aprovechamiento de las áreas seleccionadas. Según el DAP, estos recursos serán administrados por el Fondo de Espacio Público y su destinación prioritaria será para la mejora y sostenimiento de los espacios en barrios y corregimientos de Cali que presenten altos niveles de vulnerabilidad social.

Actualmente, el inventario preliminar desde Planeación identifica cuatro puntos clave que suman cerca de 2.600 metros cuadrados. Entre ellos, resalta el espacio en la calle 8 Norte con avenida 3N, cerca de la plazoleta Jairo Varela, el cual dispone de bicicleteros, señalización y mural, siendo adecuado para servicios a ciclistas y pequeños comercios. Los otros casos se ubican en el puente de los Mil Días sobre la calle 70, la autopista con diagonal 23 y la carrera 80 con calle 13, con alternativas como actividades culturales, ferias temporales y ventas rápidas. Sin embargo, estas propuestas aún son preliminares y no se han anunciado fechas de inicio ni actividades específicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos usos propuestos para los espacios debajo de los puentes en Cali?

Los nuevos usos propuestos para los espacios ubicados debajo de los puentes en Cali incluyen actividades comerciales, culturales, prestación de servicios para la ciudadanía y opciones como ventas rápidas, ferias temporales, parqueaderos regulados y servicios para ciclistas. Estas iniciativas buscan aprovechar zonas actualmente desaprovechadas en beneficio de la comunidad y el espacio público, según la estrategia “Revitalización de Zonas Bajo Puentes” del Departamento Administrativo de Planeación.

¿Cómo funcionará el piloto de aprovechamiento de espacios bajo puentes en Cali?

El piloto de aprovechamiento de espacios bajo puentes en Cali tendrá una duración de tres meses, durante los cuales no se cobrará a los participantes por el uso de estas zonas. Esta etapa servirá para evaluar la viabilidad y logística de la propuesta. Al finalizar el piloto, se implementarán cobros, cuyos recursos se destinarán al mantenimiento y mejora del espacio público en áreas vulnerables, de acuerdo con la información suministrada por el DAP.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.