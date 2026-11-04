Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Ministerio del Interior atraviesa un periodo clave de cambios en su estructura directiva, luego de que el Gobierno Nacional aceptara la renuncia de Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, quien ocupaba el cargo de viceministro general. Según el Decreto 1632 del 3 de noviembre de 2026, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella, la salida de Gechem y el nombramiento de su sucesor quedaron formalizados, y su aplicación tiene vigencia desde la fecha estipulada en la norma. En su reemplazo fue designado Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar, excongresista, quien ahora asume la dirección adjunta de una de las carteras más decisivas en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, así como con las autoridades territoriales y otros sectores políticos y sociales del país, información confirmada en el mencionado decreto.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso de reestructuración dentro del Ministerio del Interior se presenta tras la reciente salida de otros altos funcionarios. Primero se conoció la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo al frente del ministerio, evento que tuvo lugar el 21 de octubre, y poco después el presidente De La Espriella nombró a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo titular. Este contexto refleja una serie de ajustes que buscan fortalecer la estrategia política del Gobierno en medio de debates legislativos y la gestión de temas sensibles como el presupuesto nacional y reformas impulsadas por la administración, según se detalla en los reportes oficiales del Ejecutivo.

El decreto que avaló la renuncia de Carlos Eduardo Gechem no detalla las circunstancias personales ni políticas que motivaron su salida. Pese a coincidir con un ambiente de tensiones políticas y cambios internos en la cartera, la normativa difundida por el Gobierno Nacional no indica que existan motivos relacionados con controversias en el Congreso. En ese sentido, la decisión no se atribuye de manera específica a uno de los debates recientes, sino que se enmarca en los movimientos administrativos de la entidad.

Por su parte, el nombramiento de Carlos Ramiro Chavarro responde a la necesidad de garantizar continuidad institucional en una dependencia clave para el desarrollo legislativo y la coordinación entre el Gobierno Nacional y otros poderes públicos. El nuevo viceministro, con reconocida trayectoria en el Partido Conservador y el Congreso, fue incluido en el registro oficial del ministerio tras la publicación de aspirantes el 29 de octubre de 2026, según medios nacionales. La subdirección de Gestión Humana del Ministerio será la encargada de comunicar formalmente la decisión a los involucrados, conforme lo dispone el decreto vigente.

¿Qué cambios recientes ha tenido el Ministerio del Interior en 2026?

En 2026, el Ministerio del Interior fue escenario de varios movimientos significativos, entre los que se cuentan la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo como ministro, la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como su reemplazo y ahora el cambio en el viceministerio general con la salida de Carlos Eduardo Gechem y el nombramiento de Carlos Ramiro Chavarro. Estos hechos reflejan una etapa de ajustes que responde a las prioridades políticas y de interlocución del Gobierno Nacional con el Congreso y las regiones.

¿Cuál es el papel del viceministro general del Ministerio del Interior?

El viceministro general del Ministerio del Interior desempeña un rol clave en la coordinación institucional y política entre el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las autoridades regionales. Entre sus responsabilidades están liderar la articulación de asuntos legislativos, apoyar la agenda de reformas del Ejecutivo y servir como enlace entre diferentes sectores sociales y políticos, conforme a lo estipulado por la norma vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.