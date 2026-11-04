Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El senador Santiago Barreto Triana, representante por Tolima, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se refuerce la seguridad en el municipio de Planadas, tras los episodios de violencia que han dejado víctimas y causado temor entre los habitantes de la zona. De acuerdo con la información, el congresista enfatizó en la necesidad de restablecer la presencia militar y propuso el regreso del Batallón de Operación Terrestre número 18 al municipio, argumentando que su retirada mermó la capacidad de reacción de la Fuerza Pública ante la presencia de grupos armados ilegales.

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Según Santiago Barreto Triana, la desaparición de esta unidad facilitó la expansión de organizaciones criminales dentro de Planadas y en otras partes del sur del Tolima. En este contexto, el senador expresó solidaridad con las familias afectadas y criticó duramente las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno anterior, en particular las asociadas a la política de Paz Total. Barreto considera que las limitaciones impuestas a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional, como la suspensión de órdenes de captura, extradiciones y operaciones militares contra grupos ilegales, han dejado vulnerables a las comunidades rurales, permitiendo que la violencia se incremente en la región.

El congresista señaló que la Política de Paz Total, implementada por la administración anterior, no solo restringió la actuación de la Fuerza Pública, sino que además puso a la población local en una situación de indefensión. De acuerdo con sus declaraciones, Barreto afirmó que fue “dejar a los territorios y a sus comunidades a merced de los violentos”, mostrando así su inconformidad con el rumbo de las acciones estatales en materia de seguridad.

No obstante, Barreto no limita su propuesta a la dimensión militar. Pidió al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa que se ejecuten estrategias integrales capaces de recuperar el control territorial, reforzar la seguridad y fortalecer la presencia institucional en Planadas y el sur del departamento. El senador insistió en que la solución a la ola de violencia no depende únicamente de la respuesta armada, sino que debe incluir inversión social y más oportunidades económicas para la población, enfatizando la importancia de atender las causas subyacentes a los problemas de inseguridad.

En sus palabras finales, Barreto recalcó el deber moral del gobierno actual para corregir los daños que, según él, dejó la implementación de la Paz Total. Llamó a adoptar medidas que combinen seguridad, desarrollo social y oportunidades productivas, con el fin de ofrecer a los habitantes de Planadas la posibilidad de vivir en paz y prosperidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué solicita Santiago Barreto el regreso del Batallón de Operación Terrestre número 18 a Planadas?

De acuerdo con el senador Santiago Barreto Triana, la ausencia del Batallón de Operación Terrestre número 18 en Planadas ha reducido la capacidad de la Fuerza Pública para responder a los hechos violentos y ha permitido una mayor influencia de grupos armados ilegales en el sur del Tolima. Barreto considera que restablecer esta unidad en la zona es clave para fortalecer la seguridad y proteger a la comunidad.

¿Qué propone Santiago Barreto además de reforzar la seguridad militar en Planadas?

El senador no solo pide mayor presencia militar, sino que también exige una intervención institucional que aborde la recuperación del control territorial, la inversión social y la promoción de oportunidades económicas para los habitantes de Planadas y el sur del Tolima. Barreto sostiene que solo una estrategia integral garantizará la seguridad y el bienestar de la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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