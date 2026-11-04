Por: El Espectador

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La extradición de Zulma Guzmán desde el Reino Unido hacia Colombia ha experimentado un nuevo aplazamiento en las últimas horas. De acuerdo con información publicada por El Espectador el 4 de noviembre, la justicia inglesa estableció que las audiencias para definir el futuro judicial de Guzmán se retomarán los días 15, 19 y 22 de marzo de 2027. Esta decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía colombiana informara que la audiencia de imputación de cargos contra la mujer está programada en Colombia para el 9 de noviembre, la cual se llevará a cabo de manera virtual.

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Los cargos que enfrenta Zulma Guzmán están relacionados con delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, acusaciones surgidas tras el envenenamiento con talio de frambuesas —un hecho trágico que provocó la muerte de dos menores de 13 y 14 años en Bogotá en 2025, según información detallada por El Espectador.

El proceso de extradición comenzó en Londres el 2 de noviembre, pero fue suspendido ese mismo día por orden del magistrado británico a cargo, luego de que la Fiscalía colombiana notificara sobre la audiencia de imputación de cargos pendiente. El 4 de noviembre se reanudó el proceso, pero ante la aparición de nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía, tanto la defensa de Guzmán como las autoridades británicas acordaron postergar las diligencias hasta marzo del año siguiente.

Las investigaciones sobre el caso identificaron el origen de los hechos el 3 de abril de 2025, cuando una encomienda, aparentemente enviada como un obsequio institucional, llegó a la residencia de la familia De Bedout, ubicada en el norte de Bogotá. Al consumir las frambuesas contenidas en el paquete al día siguiente, cuatro personas resultaron intoxicadas: tres niñas y un adulto. La intoxicación fue provocada por talio, sustancia tóxica que desencadenó la muerte de dos de las menores, de acuerdo con el relato de El Espectador.

Según la Fiscalía, existe la presunción de que Guzmán sería responsable del envío del paquete envenenado. Las autoridades también destacaron que entre 2017 y 2018, Guzmán sostuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. De Bedout manifestó a la Fiscalía que la relación terminó antes del fallecimiento de su anterior esposa en 2021, y señaló comportamientos de Guzmán que incluían intentos de intervenir el sistema GPS de su vehículo y emigrar momentáneamente a Argentina. Tras la tragedia, Guzmán salió de Colombia y fue localizada el 17 de diciembre de 2025 en Londres, luego de ser rescatada del río Támesis.

En todo momento, Guzmán ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que no tiene relación con los hechos. En declaraciones recogidas por El Espectador, aseguró: “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Zulma Guzmán enfrenta cargos de homicidio agravado e intento de homicidio en Colombia?

De acuerdo con la información presentada por El Espectador y la Fiscalía, Zulma Guzmán enfrenta cargos graves porque está señalada como presunta responsable de enviar un paquete de frambuesas contaminadas con talio a la familia De Bedout en Bogotá. Este hecho causó la muerte de dos menores y afectó a otras personas, motivo por el cual se la investiga por homicidio agravado e intento de homicidio, aunque ella ha negado en todo momento cualquier vínculo con los hechos.

¿Qué es el talio y por qué su uso fue relevante en el caso De Bedout?

El talio es una sustancia química tóxica que puede causar intoxicaciones graves e incluso la muerte al ser ingerida. En el caso De Bedout, la relevancia del talio radica en que fue el compuesto con que presuntamente se contaminaron las frambuesas enviadas a la familia en Bogotá en 2025, provocando la muerte de dos niñas y desencadenando la investigación que involucra a Zulma Guzmán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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