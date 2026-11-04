Por: Portal Bogotá

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La conmemoración del Día de la Biblia en Bogotá representó un hito para la ciudad, marcando la primera vez en su historia que se lleva a cabo un evento de este tipo con reconocimiento público y participación comunitaria. Esta actividad, impulsada por la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se realizó en el parque el Cuadrado, situado en el barrio Modelo Norte de la localidad de Barrios Unidos. Más de 500 personas asistieron a la jornada, que reunió a representantes de distintas iglesias y credos, todos vinculados al Comité de Libertad Religiosa de la localidad. De acuerdo con información de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la organización conjunta con dicho Comité permitió que el evento se celebrara en un ambiente de respeto y apertura a la diversidad de creencias.

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Durante la conmemoración del Día de la Biblia, los asistentes disfrutaron de un ambiente festivo con actividades pensadas para personas de todas las edades. Hubo presentaciones artísticas para niños, jóvenes y adultos, además de una feria de emprendimientos donde se dieron cita negocios dedicados a la moda, la gastronomía, artículos del hogar, belleza, productos para animales y servicios académicos. Según destacó la alcaldesa local, Melissa Morales, la participación comunitaria y la coordinación con el Comité de Libertad Religiosa marcaron la diferencia para llevar a cabo por primera vez en Bogotá este tipo de conmemoración abierta, sentando un precedente para futuras administraciones. Morales señaló que este evento “deja el precedente de que se puede hacer desde la tranquilidad y desde el respeto por los demás”.

El Comité de Libertad Religiosa subrayó el respaldo de la Alcaldía Local y remarcó que el encuentro se desarrolló respetando la pluralidad de creencias presentes en la localidad. Daniel Sánchez, presidente del Comité y representante de la participación ciudadana del sector, afirmó que en dichos espacios “podemos convivir en tolerancia” y que las diferencias en creencias no impiden compartir una visión común de convivencia social. Según Sánchez, dentro del Comité “hay muchas cosas más que nos unen que las que nos separan”.

Este evento, según la Alcaldía Local, refrenda su compromiso con el derecho constitucional a la libertad de cultos, establecido en el artículo 19 de la Constitución Política, y la promoción de escenarios de inclusión y respeto para todos los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Día de la Biblia y cómo se celebró en Bogotá?

El Día de la Biblia es una fecha conmemorativa en la que distintas comunidades creyentes realizan actividades para resaltar la importancia de las escrituras en la vida espiritual. En Bogotá, según la Alcaldía Local de Barrios Unidos, se celebró por primera vez en el parque el Cuadrado con varias actividades artísticas, recreativas y una feria de emprendimientos, todo en un ambiente de respeto por la diversidad de credos.

¿Qué es el Comité de Libertad Religiosa de Barrios Unidos y cuál fue su papel en el evento?

El Comité de Libertad Religiosa de Barrios Unidos es una instancia de participación ciudadana integrada por representantes de diferentes iglesias y creencias de la localidad. Según declaraciones de su presidente, Daniel Sánchez, este comité promueve la convivencia y el respeto entre credos. Para el evento del Día de la Biblia, coordinó acciones con la Alcaldía Local para garantizar una jornada inclusiva y tolerante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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