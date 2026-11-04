Por: El Espectador

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Un contundente operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Kennedy permitió la captura de un hombre de 24 años, señalado de haber participado en un grave caso de violencia. Este ciudadano era buscado por una orden de captura vigente, presuntamente por haber lanzado a una mujer desde un cuarto piso en el sector de María Paz, lo que causó la muerte de la víctima. El hecho ocurrió el 10 de mayo de 2026 y es investigado como un posible feminicidio, un delito que ha encendido nuevas alarmas sobre la violencia de género en Bogotá. La detención se realizó cuando agentes desarrollaban labores de registro y control en la carrera 86 con calle 1. Durante el procedimiento, los uniformados verificaron la identidad del hombre a través de un dispositivo electrónico PDA, con el que detectaron la alerta judicial en su contra. Inmediatamente fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, donde se confirmó la orden de captura asociada al caso.

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Sobre lo sucedido en María Paz, la Policía informó que la víctima falleció tras ser arrojada desde el cuarto piso de una edificación. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han dado a conocer el nombre de la mujer ni detalles adicionales sobre su vínculo con el agresor. También se desconocen aspectos específicos sobre el contexto o los motivos que rodearon el crimen. Por ahora, el hombre permanece recluido en centro carcelario, por orden de un juez de la república, mientras avanza el proceso en su contra.

Este episodio tuvo lugar en un contexto preocupante para la ciudad. Según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer, basados en registros de la Fiscalía General de la Nación, en el primer semestre de 2026 Bogotá sumó 11 feminicidios, uno más que en el mismo periodo de 2025. Los casos se presentaron principalmente en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme, mostrando que la violencia contra la mujer se mantiene como un asunto urgente. En ese período, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 210.556 atenciones, el 64 % de ellas relacionadas con distintos tipos de violencia. Además, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) atendió a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio. Aquellas que requieran orientación pueden contactar la Línea Púrpura Distrital o la línea de emergencias 123 en situaciones críticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las cifras de feminicidios en Bogotá en 2026?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de la Mujer y la Fiscalía General de la Nación, entre enero y junio de 2026 se registraron 11 feminicidios en Bogotá. Estos hechos se concentraron principalmente en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme.

¿Qué es el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) en Bogotá?

El Sistema Articulado de Alertas Tempranas, conocido como SAAT, es una herramienta que permite identificar y atender de manera rápida a mujeres en riesgo de feminicidio en Bogotá. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, en el primer semestre de 2026 este sistema asistió a 1.934 mujeres que presentaban riesgos significativos relacionados con violencia de género.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.