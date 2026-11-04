Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las acciones encaminadas a proteger las redes de alcantarillado y prevenir taponamientos han cobrado relevancia, especialmente en zonas comerciales como el Parque de la 93. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, los establecimientos dedicados a la preparación de alimentos en esta área ratificaron su empeño por manejar de forma adecuada los aceites usados y conservar la infraestructura del alcantarillado de la ciudad.

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En la más reciente activación de la campaña 'Cada uno por su lado como el agua y el aceite', Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), enfatizó la importancia de pequeñas acciones cotidianas, como reenvasar el aceite de cocina usado en casa o instalar trampas de grasa en los restaurantes, para evitar daños en tuberías, costos adicionales y afectaciones al medio ambiente. Según lo evidenciado por los equipos operativos durante esta jornada, la acumulación de grasas en las redes es una de las principales causas de obstrucciones, sobre todo durante las temporadas de lluvia.

La EAAB mantiene un acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) para promover la correcta disposición del aceite de palma usado, sumándose a la campaña ‘Palmas por el Planeta’. Adriana Navarro, gerente de mercadeo de Fedepalma, destacó que desde la entidad se han adelantado procesos de educación y sensibilización entre consumidores, restaurantes y entidades públicas, enfocados en evitar que los aceites usados terminen en los sistemas de alcantarillado, con el objetivo de proteger el agua y la infraestructura sanitaria.

Durante las visitas, algunos empresarios han mostrado altos niveles de compromiso, asegurando el funcionamiento correcto de las trampas de grasa. Aquellos que presentan inconvenientes reciben acompañamiento educativo de parte de la EAAB para avanzar en el cumplimiento de las normas vigentes. El trabajo en el sector es respaldado por la Asociación Amigos del Parque 93, cuyo liderazgo ha sido clave para fortalecer la conciencia empresarial y comunitaria.

Se resalta que equipos técnicos y sociales de la EAAB han realizado 259 visitas pedagógicas en la zona, promulgando el mensaje sobre la instalación y mantenimiento de las trampas de grasa, e impulsando la disposición adecuada de aceites en puntos autorizados.

En el marco de estas iniciativas, el 8 de noviembre de 2026, Bogotá será escenario de una jornada de 'plogging', una práctica que consiste en recoger residuos mientras se trota, con el propósito de integrar ciudadanía y sostenibilidad. La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la EAAB y Fedepalma participarán llevando mensajes educativos sobre el tratamiento responsable de aceites usados y otros residuos, reforzando así su compromiso con el cuidado de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia a Bogotá la correcta disposición de aceites usados en restaurantes?

La disposición adecuada de aceites usados en restaurantes, según la EAAB y Fedepalma, permite evitar obstrucciones en las tuberías, reducir costos en infraestructura y disminuir los daños ambientales ocasionados por el vertimiento de grasas. Además, la correcta gestión contribuye a mejorar la calidad del agua y la sanidad de los espacios públicos en Bogotá.

¿Qué es una trampa de grasa y cómo funciona en los establecimientos de alimentos?

Una trampa de grasa es un dispositivo utilizado en cocinas industriales y restaurantes para retener y separar la grasa del agua residual antes de que esta fluya hacia el alcantarillado. Su funcionamiento, de acuerdo con la información de la EAAB, ayuda a evitar tapones y proteger la infraestructura sanitaria de Bogotá, evitando problemas como taponamientos, malos olores y la proliferación de plagas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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