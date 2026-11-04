Por: El Espectador

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La política de vivienda en Bogotá ha despertado el interés internacional, al convertirse en referente de desarrollo urbano y ser reconocida en eventos de gran prestigio como el Día Mundial de las Ciudades en Fuzhou, China, y en la reciente nominación de los World Smart City Awards. Según relató Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat, esta política combina de manera singular la reactivación económica con un abordaje centrado en el derecho a la vivienda, aspecto poco frecuente en las estrategias urbanas tradicionales. En los últimos tres años, Bogotá ha acompañado la iniciación de 20.000 viviendas, destacándose por estar dirigida mayoritariamente a poblaciones vulnerables, incluidos jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto, lo que resalta por su inclusión social y rápida ejecución, según datos expuestos por Velasco.

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Durante el evento en Fuzhou, algunos aprendizajes internacionales llamaron la atención, como el modelo de arrendamiento público a gran escala en Singapur y el uso de inteligencia artificial para optimizar la planeación urbana, como sucede en Barcelona y China. A pesar de esto, Bogotá se posiciona gracias al trabajo colaborativo con banca, cooperativas y microfinancieras, lo que conforma un ecosistema integral en torno al plan Mi Casa en Bogotá, experiencia que comienza a inspirar a otras ciudades, de acuerdo con lo expuesto por la secretaria de Hábitat.

En cuanto al déficit habitacional, Bogotá ha logrado reducir el déficit cuantitativo, pero persiste un déficit cualitativo, que implica la necesidad de mejorar viviendas existentes. Algunas de estas no pueden ser recuperadas por encontrarse en zonas de alto riesgo o presentar condiciones estructurales insostenibles, lo que obliga a expandir la oferta de vivienda formal. El programa Mejora tu Casa, junto con iniciativas como Reduce tu Cuota, buscan incentivar el acceso y mejorar la calidad de vivienda, beneficiando especialmente a familias con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos.

La revitalización urbana también sobresale, ya que la estrategia contempla la vivienda como eje para transformar barrios y mejorar la calidad de vida, según cifras que consolidan más de 5.000 subsidios en áreas cercanas a sistemas de transporte como Metro, Cable y Transmilenio. Acciones en barrios como Alcalá y San Cristóbal, así como intervenciones en más de 80 barrios, ilustran el alcance del programa y sus resultados en colaboración con organismos multilaterales.

El reconocimiento internacional, como el logrado en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, refuerza el posicionamiento global de la política de Bogotá, abriendo nuevas oportunidades de cooperación y visibilidad, con compromisos concretos como el próximo taller latinoamericano de vivienda y la colaboración con la organización C40 para proyectos de revitalización urbana.

¿Por qué la política de vivienda de Bogotá es reconocida internacionalmente?

La política de vivienda de Bogotá es valorada por su enfoque integral que combina la reactivación económica con el derecho a la vivienda y una marcada inclusión social. Este modelo prioriza a poblaciones vulnerables y promueve la colaboración entre diferentes actores financieros, situando a la ciudad como referente en foros y premios internacionales, según lo destaca la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.

¿Qué implica reducir el déficit cualitativo de vivienda según la administración de Bogotá?

Reducir el déficit cualitativo significa mejorar las condiciones de las viviendas existentes, más allá de construir nuevas. Esto implica atender problemas estructurales que afectan la sostenibilidad de algunas edificaciones y ampliar la oferta de vivienda formal, especialmente en zonas que presentan riesgos o dificultades legales, tal como lo explica la administración en sus reportes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.