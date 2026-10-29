Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá anunció la reapertura de postulaciones para el programa ‘Reduce tu Cuota’, una estrategia fundamental dentro del plan de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’ que busca facilitar el acceso a la vivienda propia para familias interesadas en adquirir Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en Bogotá, de acuerdo con su información oficial. El proceso para acceder a estos apoyos económicos, que reducen el valor mensual de las cuotas de créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional, iniciará el 3 de noviembre de 2026 y se desarrollará en dos etapas específicas, según detalló la Secretaría Distrital del Hábitat en su portal.

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La primera fase permitirá que los hogares nuevos se inscriban en el programa, siempre que planeen el desembolso de su crédito hipotecario o el inicio de su contrato de leasing habitacional desde el 15 de diciembre de 2026. En esta etapa, las entidades financieras podrán postular a los interesados a través del Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV), una plataforma centralizada que facilita el registro y seguimiento de cada solicitud. De acuerdo con lo informado, la Secretaría verificará si los postulantes cumplen los requisitos y, quienes superen esta validación, pasarán a un estado «registrado» en SUAV, aunque esto no asegura de inmediato la asignación del subsidio.

A partir del 15 de diciembre de 2026 iniciará la segunda etapa, momento en el que las entidades financieras continuarán registrando nuevos hogares, pero también podrán presentar las solicitudes de asignación del subsidio para los hogares que ya se encuentren en estado «registrado» y que hayan desembolsado su crédito o iniciado su leasing. La asignación y los trámites estarán disponibles hasta agotar los cupos y dependerán de la verificación de requisitos y la disponibilidad de recursos económicos, según reiteró la Secretaría Distrital del Hábitat.

Para quienes ya han sido registrados en la plataforma SUAV, la Secretaría aclara que no será necesario realizar una nueva postulación. En su lugar, deberán pedir a la entidad financiera con la que tramitan su crédito o leasing, que efectúe la solicitud de asignación del subsidio a través de SUAV, siempre y cuando su desembolso o inicio contractual se haya dado desde el 15 de diciembre de 2026 y sigan cumpliendo los criterios definidos por el programa. Asimismo, los hogares podrán consultar el estado de su postulación en el enlace oficial proporcionado por la entidad.

‘Reduce tu Cuota’ es un mecanismo que distribuye el apoyo hasta en 48 cuotas mensuales, giros que se hacen directamente a la entidad financiera para aliviar el pago directo de los beneficiarios y facilitar el acceso y permanencia en la vivienda propia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden postularse las familias al programa Reduce tu Cuota en Bogotá?

Las familias interesadas en postularse al programa ‘Reduce tu Cuota’ deben acudir a la entidad financiera en la que gestionan su crédito hipotecario o leasing habitacional. Esta entidad es la encargada de ingresar la postulación a través del Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV), cumpliendo con los requisitos establecidos para acceder al subsidio. El proceso puede realizarse antes del desembolso del crédito o inicio del contrato de leasing, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat.

¿Qué es una vivienda de interés social (VIS) y una vivienda de interés prioritario (VIP)?

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, una Vivienda de Interés Social (VIS) y una Vivienda de Interés Prioritario (VIP) son categorías de vivienda nueva destinadas a facilitar el acceso a un hogar a familias de menores ingresos en Bogotá. Estas modalidades cuentan con características y precios definidos por la normativa vigente y son el foco principal del programa ‘Reduce tu Cuota’, que brinda alivio económico a quienes acceden a este tipo de soluciones habitacionales.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.