Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una experiencia teatral única de la mano del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que le invita a participar en la puesta en escena de ‘Ishtana: Río, Trueno y Memoria’. Esta obra se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el viernes 6 y sábado 7 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m., con entrada paga, y promete un recorrido profundo por la memoria histórica de la región del Catatumbo, un territorio marcado por el conflicto armado, el despojo y la resistencia incansable de sus comunidades, según información del portal Bogotá.gov.co.

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‘Ishtana: Río, Trueno y Memoria’ está compuesta por 11 escenas y toma como base testimonios auténticos y relatos de campesinos, excombatientes, madres buscadoras, niñas, niños, líderes sociales y voces simbólicas como los espíritus de la selva. De acuerdo con Idartes, el montaje da voz a las historias que han quedado inscritas en la memoria del Catatumbo, construyendo un mosaico detallado de las realidades vividas por quienes han visto transformadas sus vidas y entornos por causa del conflicto.

La obra invita a una reflexión crítica sobre las secuelas de la violencia y destaca el papel fundamental de las voces femeninas en estos contextos, resaltando tanto el dolor como la fuerza de las mujeres que han enfrentado la desaparición, la lucha y la reconstrucción comunitaria. Además, subraya la relación profunda de las comunidades del Catatumbo con la tierra, un lazo que se presenta como elemento de identidad y resistencia frente a la adversidad.

Según Idartes, el evento ofrece un espacio para reconocer las memorias que han sido calladas, reforzar los lazos colectivos y reivindicar el valor de la memoria histórica como parte esencial de la resistencia y la construcción de paz. La cita será en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No. 22-47, y las entradas están disponibles por boletería autorizada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘Ishtana: Río, Trueno y Memoria’ presentada por Idartes?

La obra ‘Ishtana: Río, Trueno y Memoria’, de acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes, presenta 11 escenas basadas en testimonios reales de habitantes del Catatumbo. Esta creación escénica reconstruye historias de conflicto, resistencia y lucha de las comunidades campesinas, madres buscadoras, líderes sociales y otros actores de la región, haciendo énfasis en las secuelas de la violencia, el papel de las mujeres y la relación de los habitantes con la tierra.

¿Cuándo y dónde se presentará la obra ‘Ishtana: Río, Trueno y Memoria’ en Bogotá?

La obra ‘Ishtana: Río, Trueno y Memoria’ se presentará el viernes 6 y el sábado 7 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No. 22-47 de Bogotá. La entrada será con boletería, según la información proporcionada por Bogotá.gov.co y el Instituto Distrital de las Artes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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