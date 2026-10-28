Por: Portal Bogotá

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La oferta cultural de Bogotá invita a los ciudadanos a vivir experiencias únicas y gratuitas, diseñadas para el disfrute familiar. De acuerdo con información del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el próximo domingo 8 de noviembre de 2026, el público podrá asistir a la obra de teatro ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’. El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, desde las 3:00 p. m. La entrada será libre, reiterando el compromiso de Idartes con el acceso a la cultura.

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‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’ relata la vida de Panchita, una vendedora de naranjas, y Pancracio, el cartero de Saboyá, quienes han estado enamorados desde su infancia sin atreverse a confesarlo. La historia presenta cómo estos personajes comparten escenario con Carmencita Flores, Pedro el verdulero, el alcalde Bolaños y Hipólito, formando así un entramado de relaciones y sentimientos enmarcados en las tradiciones campesinas de Boyacá. Esta obra costumbrista utiliza elementos teatrales característicos como las máscaras, el clown, la música y bailes típicos, todos inspirados en la carranga, un género musical tradicional colombiano.

El montaje es presentado por La Petisa Babilonia, agrupación reconocida por su trayectoria tanto en diferentes países de Latinoamérica como en Francia. Esta compañía integra en su espectáculo humor, música y danza para acercar al público a las tradiciones nacionales y resaltar la riqueza del entorno campesino colombiano. La obra es una celebración de la cultura y los valores de la región, potenciando el reconocimiento de las raíces a través del teatro y la música.

La invitación es a participar en esta jornada cultural, dirigida a toda la familia, y aprovechar esta oportunidad para fortalecer los vínculos comunitarios mediante el arte y la tradición. Según Idartes, actividades como esta son una excelente alternativa de esparcimiento y aprendizaje, resaltando la importancia de los espacios culturales en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se presentará la obra ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’ en Bogotá?

De acuerdo con Idartes, la obra se presentará en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45 en Ciudad Bolívar, Bogotá, el domingo 8 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m. La entrada es gratuita para todo el público.

¿Qué características tiene la obra ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’ y qué es el teatro costumbrista?

‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’ es presentada por La Petisa Babilonia e integra en su puesta en escena elementos del teatro costumbrista, como las máscaras, el clown, bailes típicos y música inspirada en la carranga. El teatro costumbrista es un género que muestra las costumbres y tradiciones de una región o grupo social específico, recreando historias cotidianas llenas de identidad cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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