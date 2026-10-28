Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, confirmó una condena de 72 meses de prisión en contra del abogado Gian Carlo Paredes Rivera. Según la documentación del proceso contenida en el fallo con ponencia de Gerardo Barbosa Castillo, el abogado ofreció una suma de dinero a una víctima entonces menor de edad para que se retractara de la denuncia de violación sexual que cursaba contra su cliente. El caso involucra hechos ocurridos el 24 de febrero de 2016 en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, durante una diligencia judicial en la que se realizaba un reconocimiento en fila de personas, práctica utilizada para identificar responsables dentro de investigaciones penales. La joven, quien estaba acompañada por su madre, identificó a uno de los acusados como su atacante. Paredes Rivera, en condición de defensor de la persona reconocida por la víctima, se encontraba presente en el lugar como parte de la defensa.

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De acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema, una vez finalizada la diligencia judicial y ya fuera de las instalaciones de la cárcel, Paredes Rivera abordó personalmente a la víctima y a su madre. El juez determinó que el abogado les ofreció entre un millón y un millón y medio de pesos colombianos (COP) con el objetivo de que la menor modificara su declaración inicial y niegue los hechos en los que había sido claramente identificada como víctima. Este acto fue calificado como soborno en actuación penal, figura jurídica que sanciona todo intento de influenciar ilícitamente una investigación o proceso judicial ofreciendo ventajas indebidas a testigos o víctimas.

Además, Paredes Rivera aparece mencionado en otro proceso relevante, según los documentos judiciales consultados. Su nombre figura en el expediente de la investigación contra Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, quien está siendo procesado por supuesto financiamiento al grupo armado ilegal Los Rastrojos. Testimonios recogidos en esa investigación señalan que el abogado habría actuado como intermediario para entregar cerca de 1.500 millones de pesos colombianos a esa organización paramilitar, aunque la información disponible en el texto se limita a la inclusión de su nombre en el expediente y a los testimonios recabados.

En la decisión de la Corte Suprema, también se resolvió un elemento importante que quedaba pendiente dentro del proceso: la determinación de la duración de la inhabilitación profesional impuesta a Paredes Rivera, una sanción adicional que prohíbe ejercer su oficio como abogado durante el tiempo que dure la condena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el abogado Gian Carlo Paredes Rivera según la Corte Suprema?

De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Gian Carlo Paredes Rivera fue condenado por ofrecer dinero a una víctima menor de edad para que se retractara de su denuncia de violación durante un proceso penal, incurriendo en el delito de soborno en la actuación penal. El ofrecimiento se realizó al término de una diligencia judicial, según consta en la sentencia con ponencia del magistrado Gerardo Barbosa Castillo.

¿Cuál es la relación entre Gian Carlo Paredes Rivera y la investigación contra Yahir Acuña?

Según los documentos judiciales citados, el nombre de Gian Carlo Paredes Rivera aparece en la investigación que la justicia adelanta contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por presunto financiamiento al grupo armado Los Rastrojos. Testimonios recogidos en ese expediente indican que Paredes habría sido intermediario en la entrega de 1.500 millones de pesos a esa organización, aunque la información se limita a su mención en la investigación y a los testimonios referenciados en el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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