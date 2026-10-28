Por: El Espectador

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El juez 24 de Familia de Bogotá emitió una orden clara al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia: deben restituir, en un plazo de 48 horas, todas las piezas de exhibición que fueron retiradas el 15 de octubre de 2026. Este retiro, que involucró aproximadamente 30 piezas de tres salas del museo, fue una decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella y provocó protestas públicas, además del rechazo de varios gremios y colectivos del sector cultural, según información de El Espectador.

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La resolución responde a una acción de tutela presentada por el congresista Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, junto con colectivos LGBTIQ+. En primera instancia, el juzgado había tomado una medida provisional para preservar las obras y evitar su traslado o destrucción. Adicionalmente, había solicitado al Ministerio justificar quién tomó la decisión de retirada y cuáles fueron sus motivos.

En su fallo, el juez argumentó que existen motivos suficientes para proteger tanto el derecho a la libertad de expresión como el acceso a la cultura. De acuerdo con El Espectador, la decisión busca garantizar la preservación y difusión de los contenidos históricos retirados, sin intervenir en las funciones técnicas y curatoriales que corresponden al museo. No obstante, se aclaró que ello no obliga al Museo Nacional a exhibir de forma permanente las mismas piezas, ni impide modificaciones futuras en las muestras, sino que impone la corrección de la restricción producida en octubre. Toda decisión sobre el contenido deberá ser sustentada con criterios técnicos y curatoriales verificables, no basarse únicamente en discrepancias ideológicas o políticas.

Además, el fallo exige que la devolución de las piezas se haga bajo condiciones técnicas adecuadas para su conservación y que mientras se realiza una evaluación curatorial, las obras deben estar accesibles al público. Para este análisis, las entidades deberán considerar factores como el valor histórico, artístico y documental de cada pieza, su aporte a la memoria colectiva y su relación con el reconocimiento de víctimas del conflicto armado, procesos de paz y reivindicaciones de grupos tradicionalmente discriminados.

El juez también estableció que si bien el retiro afectó la visibilidad cultural de la población LGBTIQ+ y otros sectores excluidos, no se hallaron pruebas de discriminación directa contra los accionantes. Finalmente, las solicitudes de disculpas públicas y otras medidas reparadoras fueron negadas, dejando abierta la posibilidad de acudir a otras instancias legales para reclamaciones adicionales, según lo expuesto en el mismo fallo.

¿Por qué el juez ordenó devolver las piezas retiradas del Museo Nacional de Colombia?

El juez tomó esta decisión para proteger los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al acceso a la cultura, tras considerar injustificada la retirada de las piezas. La medida pretende asegurar que los contenidos museográficos se decidan según criterios técnicos, curatoriales y de conservación, no por motivos políticos o ideológicos, y garantizar la visibilidad de grupos históricamente discriminados.

¿Qué criterios se deben considerar para mantener obras en las exposiciones del Museo Nacional?

Las entidades responsables deben analizar el valor artístico, histórico y documental de cada pieza, su aporte a la memoria colectiva y su relevancia en la reivindicación de víctimas y sectores excluidos. El enfoque debe ser diferencial y de género, priorizando la protección de la memoria histórica y la garantía de igualdad, pluralismo y no discriminación en futuros procesos curatoriales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.